Jeux vidéo et idéologie – VOL. I Townscaper (Thèse)

Utopie réactionnaire

Townscaper (Oskar Stålberg, 2020) me donne de sérieux maux de tête. C’est un jeu vidéo magnifique et minuscule qui m’a absorbé sans effort pendant des heures. A (presque) tout ce que je demande à un constructeur de ville; manque le simulation (économique, social, politique), mais ce n’est pas quelque chose dont vous avez besoin. Et pourtant c’est un travail terriblement bon, et c’est le plaisir qui me donne des maux de tête. Je souscris chaque mot de l’article de Hugo Gray sur le Townscaper pour Hidden Level, et en fait cette écriture part du sixième point de cet article, de «l’exploration discursive», qui entre ces mains devient critique idéologique. Parce que oui, même un jouet comme Townscaper c’est idéologique; cette porte qui nous ouvre au monde nous l’ouvre de manière concrète, et là commence la critique, mes contradictions, et pratiquement une vision du monde très occidental. Townscaper est aujourd’hui (11/01/2020) à Accès anticipé, il faut donc encore faire attention aux conclusions, même si cela ne semble pas changer beaucoup plus (le développeur lui-même commente que ce qui reste, ce sont des aspects techniques à peaufiner, la caméra, la perspective, etc. ajout de villes flottantes, ce qui ne change pas mon jugement mais le rend plus difficile).

La question est centrée sur le ville. Dans toutes les villes, ils semblent habiter deux espaces: un espace magnifique et embelli qui réunit la crème de l’ancien et du moderne, qui est l’espace du tourisme et de l’argent; Ce sont les rues principales, celles du mouvement des capitaux, propres, prêtes à être parcourues, appréciées. Dès que vous quittez ces rues – et vous n’avez généralement pas à aller très loin – vous trouvez l’espace de la vie quotidienne, avec des rues moins bien entretenues, des bâtiments abandonnés, des façades ébréchées, des magasins fermés. Cette dualité est facilement vérifiable dans des villes comme Lisbonne, Naples, Barcelone, mais on la retrouve partout. Nous vivons généralement dans ces seconds espaces, mais nous sommes consommateurs et travailleurs des premiers, car c’est là que il y a des choses à voir, parce qu’il est plus beau (en termes de canon esthétique architectural), et parce que c’est là que la vie semble plus plaisant (Eh bien, les bourgeois vivent mieux que les prolétaires dans leurs bidonvilles). On rêve de vivre cet espace, et dans la fiction, ils aiment rêver de ces espaces.

Quand j’ai parlé du jeu vidéo Insulaires (GrizzlyGames, 2019), j’ai dit qu’il fallait le considérer comme un jeu de puzzle, car s’il était étiqueté comme constructeur de ville (Comme il apparaît, par exemple, sur Steam), toute la colère de la critique idéologique devrait lui tomber dessus, car sa façon d’accumuler des scores (pour pouvoir aller sur l’île), répond à une formule classiste de conception de l’espace urbain: « Le champ sur le terrain, les pauvres avec les pauvres et les riches avec les riches ». La société qui imagine Insulaires dans ses défis d’arcade, il répond à l’Atlantide platonicienne, à la république parfaite en tant que société de caste, où la «beauté urbaine» (parcs, centres urbains, hôtels particuliers) soustrayera des points si elles sont proches de la rugosité rurale (maisons, champs, pêcheurs ). L’idéologie qui sous-tend la compréhension de la ponctuation dans la construction de l’espace urbain «détruit la poétique et l’esthétique concrète de la construction de cette ville aux accents mythiques méditerranéens sur des îles d’origine la plus diverse par une vision moderne et capitaliste de l’urbanité ». Et c’est quelque chose qu’il faut noter, et qui se répète ces derniers temps dans des titres similaires, comme dans Dorfromantik (à ce jour dans Accès anticipé in itch.io, développé par Toukana), autre titre de puzzle où, comme son nom l’indique, on configure une «ville romantique», avec des maisons, des forêts, des champs et des voies ferrées dans un contexte non industriel – très bucolique – qui répond à l’image de la vie à la campagne au XIXe siècle. L’enjeu du puzzle éclipse la vision d’actualité de la vie à la campagne qu’il manifeste, mais qui n’en finit pas d’être là et ne cesse d’alimenter notre vision idéologique du monde (à moins que vous ne soyez comme moi et que vous soupçonniez tout).

Aussi, Townscaper Il permet construire cet espace rêvé de différents âges d’or, cette fois sans la pression du score des énigmes, et tout est bac à sable, tout est « mode libre ». C’est un jeu pour imaginer, expérimenter.

Le besoin de se projeter dans Townscaper très vite elle passe de la raison utopique à la raison instrumentale: la jouissance n’est plus une fin en soi, mais vient avec la finalité du projet

Le manque «d’objectifs de jeu» nous permet de générer nos propres objectifs, surtout avec cette vocation de découvrir que le manque de tutoriels et de guides pour suivre les progrès. Mal Cliquez sur il peut nous faire découvrir une nouvelle façon de faire une arche, ou de former des allées dans un jardin. Il n’est pas difficile de s’emballer, même si cela peut être fatigant en un rien de temps: Townscaper vous devez aller avec un projet. Le besoin de se projeter dans Townscaper très vite elle passe de la raison utopique à la raison instrumentale: la jouissance n’est plus une fin en soi, mais la jouissance vient avec le but du projet. Construire pour faire quelque chose, pas seulement la construction. Et que le beau résultat final est cadré. Il suit en arrière-plan l’idée de la ville idéale, du lieu idéal, mais cet urbanisme qui est organisation, non rationnel de l’espace, mais idéal déjà dans un sens totalitaire (et non émancipateur, car il faut ajuster au projet) tyrannise la réalisation. Et il le fait aussi dans un cadre esthétique très spécifique, qui conduit inévitablement à l’espace du capital.

Cela se distingue surtout lorsque, au lieu de faire ces villes côtières idylliques qui semblent suggérer les constructions de base (rue et bloc), les utilisateurs consacrent des heures à des constructions monumentales qui recréent Minas Tirith, le Mont Saint-Michel ou Anor Londo. Il est possible de le faire, bien sûr, mais il semble que cela détruit les fondements de jeu zen. Alors que dans Insulaires on a été emporté par l’aménagement paysager, en Townscaper qu’est-ce qu’il y a urbanisme, et l’urbanisation nécessite une planification. Il s’agit de l’organisation rationnelle de l’idéal: cela a beaucoup à voir avec l’utopie. L’utopie traditionnelle a toujours été en rapport avec communion avec la nature. Mais avec l’avènement de la société urbaine et industrielle, l’accent a été mis sur la ville (et la campagne a été laissée aux rednecks), et depuis, ils ont essayé d’imaginer, dans leur oppression capitaliste, les villes plus humain. Et la ville de Townscaper C’est: il y a des bancs partout, des pots de fleurs, des gazebos; La création d’espaces paysagers est autorisée, et la taille des portes et la configuration des rues ne semblent pas conçues pour abriter un «espace industriel» (à moins qu’on ne l’imagine). Ce sont des villes avec le style du capital mais sans la pression du capital, et c’est utopique.

L’organisation rationnelle est également une moderne. Il a beaucoup de formalisme: les possibilités de la ligne (la rue) et du point (la maison d’un bloc); d’ici tous les modèles sortent pour peindre la ville. C’est la modernité. C’est une forme esthétique, qui conduit à une autre forme d’organisation de l’espace (malgré l’antiquité du tracé hypodamique): la croissance urbaine a besoin de planification. Cela devient quelque chose d’artistique dans la combinaison de lignes et de points, quelque chose qui est également favorisé par la grille de base irrégulière; mais cela n’échappe pas à une planification rationnelle. L’aménagement paysager utopique de Insulaires fait référence aux villes méditerranéennes de «l’âge d’or», tandis que l’urbanisme utopique de Townscaper il fait référence à l’idéal libéral radical bourgeois des villes vivantes mortes, de Bruges à Stockholm. Villes commerciales, de la Réforme, de la Hanse, de maison en port et de port en maison, sans bâtiments civils, où tout est vie privée, juste de vagues récréations à travers des moisissures. Si dans Insulaires il y a la Cité du Soleil rêvée par Platon et coll., dans Townscaper il y a la ville que les nostalgiques du XXe siècle rêvaient comme la ville idéale du XIXe siècle, avec cet air modérément victorien que donnent les piliers d’acier. C’est un exercice intéressant de se demander si cela fonctionnerait sur terre plutôt qu’en mer. Une ville aérienne de brique et d’acier au-dessus de pinèdes ou de champs de blé n’est pas la même chose, de la même manière qu’il est difficile dans le style du jeu d’équiper des maisons méditerranéennes blanchies à la chaux et à toit plat; l’omniprésence de la brique colorée et des tuiles oranges sur l’eau – une eau que l’on peut supposer marine – redonne un caractère historique, social, idéologique, très concret.

Un détail important est la formation des jardins: ils n’apparaissent que dans des espaces fermés, c’est-à-dire lorsqu’un groupe de maisons ferme l’espace et qu’un jardin se forme à l’intérieur. Il n’y a ni arbres ni parterres de fleurs dans la rue, uniquement dans les espaces privés. La logique sous-jacente est irréprochable: les espaces ouverts sont considérés comme des espaces de transit, donc non paysagers. La place est un endroit indescriptible. L’espace clos n’est pas un espace mort, mais un espace de loisirs, et c’est à cela que servent les cours arrière et les jardins. La nature est privée, le trottoir est public. Et c’est clairement une pensée bourgeoise. Dans un seul cas, il est permis d’avoir un espace jardin ouvert sur la rue: lorsque l’entrée est formée par un arc symétrique. Et c’est terriblement bourgeois. Oui, il y a des bancs dans les rues, et des pots de fleurs, voire des gazebo dans une impasse, mais ce n’est pas une expression de communauté, du moins si l’on ne voit pas dans l’homogénéité des constructions «de base» (maisons d’un bloc et rien plus) l’idéal égalitaire du petit-bourgeois aisé, frugal, peut-être protestant, austère, mais confortable. Il faut créer un grand espace clos – type monastère fortifié – pour que le vert et les chemins émergent à l’intérieur, puis construire à l’intérieur pour que la maison coexiste avec la campagne. Ceci, une fois de plus, nous renvoie à un idéal bourgeois et bourgeois d’aujourd’hui: les communautés fermées. Mais quand tu construis ça Townscaper Je ne pense pas qu’il imagine La Moraleja. Et des bouts d’idéologie réactionnaire comme celle-ci se retrouvent tout au long du jeu, sans nuire à l’éclat de l’ensemble.

Le sous-titre est trompeur: «utopie réactionnaire». Il s’agit plutôt d’une utopie bourgeoise de la classe moyenne élevée dans une conscience nord-européenne du XIXe siècle. Il est, en tout cas, une utopie libérale. Le libéral n’est pas nécessairement réactionnaire; etLe problème se trouve généralement dans le façon de présenter l’utopie. le les voies d’évacuation, Les jeux zen, que ce qu’ils veulent, c’est décharger la conscience et l’esprit de l’épuisement quotidien, ils viennent généralement dans votre présentation détaché du contenu. Oskar Stålberg dit dans son la description sur Steam le suivant: «Il n’y a pas de but, simplement le plaisir de construire pour construire et créer quelque chose de beau, c’est tout. Townscaper est un projet expérimental, plus un jouet qu’un jeu». Ce qu’il a probablement réalisé, c’est de produire le plus beau jouet de 2020. Mais la beauté est aussi politique. ETn de nombreuses occasions, Tout en jouant, La même affirmation revenait toujours: «Je veux y vivre». Je veux vivre dans chacune des villes créées car, malgré le discours sous-jacent destiné à donner du sens à notre construction, elles sont belles, et nous voulons vivre dans quelque chose de beau car nous assumons une beauté calme et agréable, Facile, paisible. Cela m’amène à douter que cela vaille la peine d’y vivre. Non pas parce que ce n’est pas ce que nous recherchons et méritons vraiment et méritons toute l’humanité, mais parce qu’en cette beauté de Townscaper il semble Quoi Il n’y a rien plus que du réconfort, et ce n’est pas non plus un progrès. Bien sûr que nous aimons Townscaper; il faudrait n’avoir aucune âme pour ne pas en jouir. Mais c’est une proposition romantique et nostalgique, idéaliste —Trop de nuances là-bas—, Et cela dans mon jargon signifie que c’est une proposition réactionnaire.