Jeux PS5: ces exclusivités PlayStation arrivent ensuite

Rideau levé pour les exclusivités PlayStation: Sony a annoncé quels jeux apparaîtront ensuite exclusivement sur PS5 et PS4 – et surtout quand. Cependant, les dates de lancement doivent être traitées avec prudence.

Sony a publié un teaser sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation. Et cela ne montre rien de moins que les futures exclusivités PlayStation, c’est-à-dire les jeux qui n’apparaîtront que pour la PS5 et la PS4. Dans l’état actuel des choses, il s’agit notamment:

« Marvel’s Spider-Man: Miles Morales »

«Ratchet & Clank: Rift Apart»

«Âmes démoniaques»

«Gran Turismo 7»

« Retour »

« Horizon Forbidden West »

Sony fournit même des dates de lancement ciblées pour les titres individuels. Cependant, tous ne sont pas en sécurité ici.

Quand quel jeu sortira-t-il?

PlayStation annonce que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Demon Souls sortira le 12 novembre. Cela signifie que les joueurs PS4 peuvent déjà jouer le premier titre après-demain, les acheteurs PS5 obtiennent les deux directement lors du lancement, qui a lieu dans ce pays le 19 novembre.

« Ratchet & Calnk: Rift Apart », « Gran Turismo 7 » et « Returnal » devraient apparaître dans la première moitié de 2021. Cependant, il ne s’agit que d’une période ciblée; la pandémie en cours pourrait entraîner des reports.

C’est pareil avec « Horizon Forbidden West ». Le jeu devrait apparaître dans la seconde moitié de 2021, mais il est bien sûr également soumis aux circonstances actuelles. La mise au point du développement peut être rendue plus difficile par le bureau à domicile, la maladie et la quarantaine. Tant que durera la pandémie, certains jeux resteront probablement en développement plus longtemps que prévu – dans le style de « Cyberpunk 2077 ».