Jeux PS Plus en juillet 2022 avec une folle surprise

Mise à jour du 29 juin 2022 : En fait, les jeux qui ont fui sont devenus réalité. Sony a la liste officielle des Jeux PS Plus de juillet 2022 partagé et les jeux suivants sont inclus.

Quand les jeux PS Plus sortiront-ils pour juillet 2022 ? Les nouveaux jeux sortiront le 5 juin 2022. À partir de mardi prochain, vous pourrez l’activer pour votre bibliothèque, puis le télécharger lorsque vous voudrez y jouer. À condition d’avoir un abonnement PS Plus actif.

Rapport original du 27 juin 2022 : C’est presque devenu une habitude que juste avant le annonce officielle de Sonyles prochains jeux gratuits pour tous les membres de PSPlus être divulgué. Au cours des derniers mois, des fuites comme le site Web français Dealabs ont été exactes avec leurs rapports dans la plupart des cas, ce qui explique probablement pourquoi ce message est susceptible d’arriver.

Cette fois, il s’agit des titres gratuits pour les abonnés PS Plus, qui sont probablement dans cette liste dans le juillet 2022 sera disponible. L’annonce officielle de Sony, en revanche, n’est pas attendue avant mercredi prochain à 17h30.

Les membres PS Plus recevront probablement ces jeux en juillet 2022

Selon la fuite, il y aura trois nouveaux jeux pour le mois prochain PS4 et PS5 recevoir. « Crash Bandicoot 4: It’s About Time » d’Activision, qui sera disponible nativement pour PS4 et PS5, commencera probablement ici. Il suit avec « Arcadegeddon », un titre coopératif d’Illfonic, qui vient également pour les deux plates-formes.

Enfin, nous pouvons attendre avec impatience le premier épisode autonome du L’anthologie des images sombres du développeur Supermassive Games : Homme de Medan.

Un autre indice à l’appui de cette fuite concerne le jeu de tir coopératif Arcadegeddon, qui sortira le 5 juillet sur PlayStation, Xbox et PC. Donc exactement à la date à laquelle les nouveaux titres gratuits devraient être débloqués. Grâce au jeu croisé, vous pouvez également jouer au titre avec des joueurs sur d’autres plateformes.

Nous tenons à souligner à ce stade que Sony lui-même n’a pas confirmé cette liste. Pourtant, la probabilité que cela soit correct est assez élevée, car Dealabs a toujours eu raison ces derniers mois en ce qui concerne les nouveaux titres PS Plus pour le mois à venir.

Lancement de deux nouveaux modèles d’abonnement

Prévus pour être disponibles pour les abonnés le mardi 5 juillet 2022, les nouveaux jeux seront les premiers titres à apparaître après la refonte de l’abonnement PlayStation Plus. Alors la prochaine PS Plus Essentiel en plus Extra et Premium. La première est essentiellement la version de base normale à laquelle nous sommes habitués, tandis que les abonnés PS Plus Extra et Premium ont accès à plus de jeux PlayStation. Les membres des trois modèles d’abonnement reçoivent un accès mensuel aux nouveaux titres gratuits pour PS4 et PS5.

Vous pouvez toujours jouer aux jeux PS Plus actuels jusqu’à ce que le 4 juillet Télécharger. Ce sont God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl.