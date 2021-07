Jeux PS Plus de juillet 2021 disponibles au téléchargement maintenant

Un autre mois signifie un nouveau line-up de PlayStation Plus titres à télécharger, et c’est pourquoi nous avons écrit cet article. Pour vous informer, les jeux en question peuvent désormais être utilisés et joués sur vos consoles PS5 et PS4. Allez! Allez! Allez! Ces jeux sont A Plague Tale: Innocence pour PS5 et Call of Duty: Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds pour PS4. Les trois peuvent être joués en natif sur PS5, mais si vous n’avez pas encore la console de génération actuelle, n’oubliez pas que chaque titre peut être réclamé sur la boutique en ligne.

Les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE peuvent saisir les jeux pertinents maintenant, tandis que le déploiement aux États-Unis est prévu plus tard dans la journée.

Alors que les jeux PS Plus ne restent généralement qu’un mois, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown peut toujours être utilisé jusqu’à la fin de ce mois. Donc, si vous ne l’avez pas réclamé la première fois, vous avez toujours la possibilité de le faire. Nous avons interrogé les utilisateurs de Push Square sur ce qu’ils pensaient de la gamme PS Plus de ce mois-ci, et il est sûr de dire que la plupart d’entre vous n’en sont pas trop ravis. Seulement 23% ont voté qu’ils sont au moins satisfaits de ce que nous avons ce mois-ci.