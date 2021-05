Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu vidéo officiel sortira enfin en dehors du Japon le mois prochain

Nous avons examiné les Jeux Olympiques de Tokyo 2020: le jeu vidéo officiel il y a près de deux ans, et ce n’est que maintenant qu’il sort en dehors du Japon. L’excellente adaptation de jeu vidéo de 18 événements différents sera disponible sur PlayStation 4 le 22 juin 2021, un mois avant le début de l’événement sportif réel. De toute évidence, la pandémie de coronavirus a joué un rôle énorme dans la raison pour laquelle le jeu ne fait que se diriger vers l’ouest.

L’expérience comprend des courses de différentes longueurs, le saut en longueur, le baseball, le basket-ball, le volleyball de plage, le BMX, la boxe, le judo, le rugby à sept, le football, les événements de natation, le tennis de table, le tennis et d’autres événements sportifs. Vous pourrez créer votre propre athlète et même vous connecter en ligne avec jusqu’à huit autres joueurs. Le président et chef de l’exploitation de SEGA of America, Ian Curran, a déclaré: « Les Jeux Olympiques sont un symbole unificateur de l’esprit sportif et de la compétition pour les athlètes et les fans du monde entier. Tokyo 2020 transforme cet esprit positif en une expérience amusante de style arcade pour les amis et famille à jouer ensemble alors que nous attendons tous avec impatience le début des Jeux Olympiques cet été. «

Comme indiqué précédemment, nous avons déjà jeté un œil à celui-ci. Une note de 8/10 a été attribuée dans la revue Push Square grâce à une liste d’événements divertissants, à son style artistique et à son gameplay intuitif. « Une sélection variée d’événements, chacun avec ses propres mécanismes de jeu addictifs, en fait un package divertissant avec beaucoup de choses à voir et à faire. Associez-le à un style artistique dynamique et à des options en ligne décentes, et vous avez la norme d’or en athlétisme. ici. »

