Jeux olympiques 2020 : quelle est la valeur nette de Laura Kenny ?

Laura Kenny de l’équipe GB a été nommée la cycliste sur piste féminine la plus titrée aux Jeux olympiques l’histoire et est un quadruple médaillé d’or. Elle concourt à Tokyo dans la poursuite par équipe féminine et la Madison féminine.

Laura Kenny était inscrite sur ForbesListe ’30 under 30′ en 2018 pour ses succès sportifs. Elle est non seulement championne olympique, mais aussi douze fois médaillée UCI sur piste, dix fois médaillée européenne sur piste UEC et une fois championne des Jeux du Commonwealth.

Le mari de Laura, Jason Kenny, est tout aussi réussi, avec six médailles d’or à son actif à ce jour. Lui aussi participe aux Jeux olympiques d’été de cette année.

Ils forment certainement un couple de puissance olympique et tous deux ont été récompensés lors de l’anniversaire de la reine – espérons que leur coffret à trophées sera assez grand chez eux pour toutes ces médailles !

Quelle est la valeur nette de Laura Kenny en 2021 ?

Laura Kenny participant à l’Omnium féminin au Championnat du monde à Berlin en 2020. (Crédit : PA)

La valeur de Laura Kenny est estimée entre 1 et 5 millions de dollars (720 000 à 3,5 millions de livres sterling) en 2021.

Cependant, les athlètes britanniques sont soutenus d’autres manières par les 129 millions de livres sterling de financement du gouvernement et de la loterie nationale mis de côté chaque année.

Être un athlète n’apporte pas un revenu stable, pour les Britanniques en tout cas, et beaucoup d’athlètes gagnent en fait plus grâce aux parrainages d’entreprises et aux accords publicitaires.

Quand Laura Kenny participe-t-elle aux Jeux olympiques?

La première épreuve de Laura a eu lieu le lundi 2 août 2021, qui était le tour de qualification pour la poursuite par équipes féminine.

Katie Archibald, Laura Kenny, Elinor Barker, Josie Knight de Grande-Bretagne dans la qualification de poursuite par équipe féminine au vélodrome d’Izu à Tokyo. (Crédit : PA)

Laura sera de retour au vélodrome d’Izu à Tokyo pour la finale de la poursuite par équipes féminine le mardi 3 août à 15h45 heure locale (7h45 BST).

Laura s’est qualifiée pour la finale du Women’s Madison le vendredi 6 août 2021 à 17h15 heure locale (9h15 BST).

Laura participe également à l’Omnium féminin le dimanche 8 août qui débutera à 10h, heure locale (2h BST).