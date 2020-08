Jeux gratuits PlayStation Plus de septembre 2020: prédictions, rumeurs, fuites et plus

Quels jeux les abonnés PS Plus recevront-ils gratuitement en septembre? Crédit: Ubisoft

Mise à jour le 27/08 – Voir la mise à jour ci-dessous.

D’une manière ou d’une autre, c’est presque la fin du mois d’août, un mois qui a passé si vite que je n’ai presque même pas remarqué.

Les joueurs PS4 ont profité d’un excellent mois de jeux PS Plus gratuits ce mois-ci, avec les deux Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remasterisé et Les gars de l’automne gratuit pour les abonnés.

Les gars de l’automne est rapidement devenu la nouvelle sensation à succès, dominant les sites de streaming et capturant l’amour (et la frustration) des joueurs du monde entier.

J’ai même diffusé le jeu avec ma famille. Regardez un moment fort ici:

Maintenant, avec seulement une semaine en août, nous pouvons commencer à spéculer sur les jeux PS Plus probables pour septembre.

En règle générale, les jeux PS Plus gratuits sont annoncés le dernier mercredi du mois, ce qui serait le mercredi 26 août. Cependant, cela n’a pas été aussi cohérent récemment. Les jeux du mois dernier ne sont même pas sortis le même jour.

Pourtant, si les tendances à long terme se maintiennent, nous devrions nous attendre à une annonce mercredi. En attendant, parlons de ce que nous pensons voir et de ce que nous souhaitons voir.

Pour le moment, aucun jeu n’a été divulgué pour PS Plus, bien que je mette à jour cet article si cela change avant mercredi. Avec des fuites ou des rumeurs, tout ce que nous pouvons faire est de prévoir. Alors faisons-le.

Prévisions et liste de souhaits PS Plus de septembre 2020

En tapant les prédictions ci-dessous, je me rends compte que beaucoup sont plus de la variété “liste de souhaits” – et pas tellement parce que je veux le jeu personnellement, mais parce que je veux que d’autres en jouent – et moins le sont “parce que cela fait sens.” Là encore, la façon dont Sony les publie, je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de «sens» impliqué la moitié du temps.

Watch Dogs 2 – Watch Dogs Légion sortira plus tard cette année, il serait donc logique que Sony fasse de la publicité pour le dernier jeu de la série. C’est quelque chose qu’ils font assez régulièrement. Avec une date de sortie le 29 octobre, un jeu gratuit de septembre a du sens.

Mafia II et III remasterisés – Même logique ici. Mafia remasterisé atterrit en septembre (cherchez mon aperçu bientôt) et il serait logique de faire du battage sur ce jeu en sortant Mafia II et III pour les abonnés PS Plus. En temps opportun aussi. (Cependant, III était déjà sorti en 2018 sur PS +.)

Piquet d’incendie – C’est le prétendant fondateur de PS Plus. C’est juste une option parfaite pour un jeu gratuit. C’est court. C’est un simulateur de marche. C’est merveilleux. Cela ferait une bonne «deuxième» option avec une version principale plus importante.

Days Gone – Le vilain petit canard des exclusivités PS4, j’ai vraiment apprécié Days Gone un peu. C’est loin d’être parfait. Il a quelques problèmes d ‘«apocalypse zombie générique / plomb générique». Mais c’est un bon jeu et plus de gens devraient y jouer.

Tony Hawk 1 + 2 Remasterisé – Non, en tapant ceci, je me rends compte qu’il sort trop tard dans le mois. Même s’il y avait une faible chance (et il n’y en avait pas), cela le nie en tant que candidat. Mais bon, je suis excité pour celui-ci et je veux en parler davantage!

Dark Souls Remasterisé – Cela fait un moment que le Âmes sombres remaster est sorti. C’est un remaster de premier ordre de l’un des plus grands jeux jamais créés et, encore une fois, plus de gens devraient y jouer. Tout le monde devrait y jouer. Il s’agissait d’un jeu PS + «divulgué» plus tôt cette année. Cela pourrait être réel cette fois-ci!

Uncharted: Lost Legacy – Une autre excellente option pour un billet de faveur PS Plus, Uncharted: héritage perdu est – si je ne me trompe pas – le seul Inexploré jeu qui n’a pas encore été publié sur PS Plus. Ce n’est pas un jeu «complet», mais c’est un jeu bien plus petit Inexploré titre avec des femmes à la place de Nathan Drake. Ce serait un bon jeu à sortir après tout le Naughty Dog / Le dernier d’entre nous partie II controverse.

Black Ops 4 – Je veux dire, d’accord, beaucoup de Appel du devoir les jeux ont été publiés sur PS Plus récemment, donc cela semble peu probable et peut-être que les joueurs ne seraient pas heureux à ce sujet, mais Black Ops – Guerre froide sort en octobre (probablement) et cela ne ferait pas de mal de sortir ce jeu pour stimuler le battage médiatique à l’avance. C’est uniquement multijoueur et a Coupure électrique, un très bon mode bataille royale, et ce serait bien de voir plus de joueurs rejoindre les serveurs. Là encore, cela détournerait potentiellement les joueurs du nouveau jeu et Warzone alors ne comptez pas dessus.

Nier Automata – Un jeu d’action très étrange, très bon, très unique, Nier Automata mérite tous les joueurs qu’il peut obtenir. Pourquoi ne pas faire la première sortie PS + du mois prochain?

Spider-Man de Marvel – Non, je ne pense pas que ce soit probable. Mais Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est un titre de lancement PS5 et la PS5 sortira apparemment dans les prochains mois, donc c’est possible, même si je soupçonne que si elle atterrit sur PS Plus, ce sera plus tard dans l’année.

Resident Evil 7 – Avec Resident Evil 8 prévu pour une sortie de nouvelle génération 2021, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour sortir Resident Evil 7 gratuitement sur PS Plus. Il y aura cependant un meilleur moment à l’avenir. Plus proche de la date de sortie du prochain jeu! Alors ne comptez pas là-dessus.

Oh et Resident Evil 8 est en fait Resident Evil Village (un jeu sur les chiffres romains VIII) et la bande-annonce est plutôt géniale:

Ce sont mes prédictions / jeux de liste de souhaits et je suis sûr que je me trompe totalement. Je doute que nous ayons Dieu de la guerre ou Homme araignée en tant que jeu gratuit, même si ce ne serait pas un mauvais moment pour donner l’un ou l’autre de ceux-ci, en particulier Dieu de la guerre. Je n’imagine pas Homme araignée sortira gratuitement si tôt, mais avec le Miles Morales jeu dirigé sur PS5, il est possible.

Que voulez-vous voir sur PS Plus en septembre (et au-delà)? Faites-moi savoir sur Twitter ou Facebook.

Mise à jour du 27/08

Eh bien, je me suis trompé de haut en bas, mais c’est le risque que vous prenez en jouant au jeu des pronostics. Je n’ai pas de regrets. Bien que tous les choix que j’ai énumérés ci-dessus auraient fait d’excellentes offres PlayStation Plus (et pourraient encore dans les mois et les années à venir), les jeux que Sony a réellement publiés gratuitement sont toujours assez bons.

La liste de lancement PS Plus de septembre 2020, qui est téléchargeable mardi prochain, 1er septembre, est Street Fighter V et PUBG: Champs de bataille de PlayerUnknown.

Street Fighter V

Sony décrit ainsi le jeu de combat à succès:

«Parachutez dans un champ de bataille perfide avec seulement votre intelligence pour vous protéger, alors que vous pillez du matériel et déjouez vos ennemis dans une bataille royale féroce. Construisez le soldat ultime à partir de zéro et testez votre courage contre jusqu’à 99 autres joueurs sur plusieurs cartes uniques. Une seule vie. Un seul tir à la victoire par match. Faites des ravages par vous-même ou relevez le défi dans une équipe de quatre joueurs maximum pour augmenter vos chances de survie – et de gloire. “

Voici la bande-annonce:

Le jeu a un score Metacritic assez brillant de 87/100.

PUBG

Voici la description par Sony du jeu massif de bataille royale:

«Parachutez dans un champ de bataille perfide avec seulement votre intelligence pour vous protéger, alors que vous pillez du matériel et déjouez vos ennemis dans une bataille royale féroce. Construisez le soldat ultime à partir de zéro et testez votre courage contre jusqu’à 99 autres joueurs sur plusieurs cartes uniques. Une seule vie. Un seul tir à la victoire par match. Faites des ravages par vous-même ou relevez le défi dans une équipe de quatre joueurs maximum pour augmenter vos chances de survie – et de gloire. “

PUBG Le score métacritique n’est pas aussi brillant et chromé, avec un score de 72/100 et un score utilisateur lamentable (méta-bombé). Cela tient probablement à toutes sortes de raisons, des tricheurs aux bugs, mais ne laissez pas cela vous empêcher d’essayer le jeu. C’est loin d’être parfait mais ça peut être très amusant.

Et c’est tout, les gars. Pas un mauvais mois. Pas aussi bien que le mois dernier non plus. Cela a été une étape assez forte, cependant, au moins depuis le mois étrange où ils ont sorti deux sims. Vous avez encore quelques jours pour télécharger les jeux d’août—Call Of Duty Modern Warfare 2 Remasterisé et la sensation de smash, Les gars de l’automne. N’oubliez pas!

