Jeux d’été ‘Call Of Duty’: voici ce que contient cette énorme mise à jour ‘Modern Warfare’ et ‘Warzone’

Cela semble être le modèle avec Call of Duty maintenant. Nous recevons une mise à jour majeure au début de chaque saison, puis nous obtenons une autre mise à jour «rechargée» à la moitié de la saison. C’est ce qui se passe ce soir dans la saison, lorsque la mise à jour “Jeux d’été”, également appelée “Saison 5 rechargée”, arrive à la fois Guerre moderne et Warzone. Vous pouvez en dire beaucoup sur la franchise Call of Duty, mais vous ne pouvez jamais dire qu’elle est restreinte en ce qui concerne les conventions de dénomination.

Le correctif a été rendu disponible tard hier soir, ce qu’Activision fait avec des mises à jour plus importantes: j’ai cadencé dans un 17 Go relativement léger sur PC. Voici ce qu’il y a à l’intérieur:

Les jeux d’été: Le mode titulaire de la mise à jour, Games of Summer est une série d’essais disponibles pour les deux payants Guerre moderne et des joueurs gratuits de Warzone. Ils sont censés être une sorte de Jeux olympiques, avec des gens qui se disputent des scores élevés dans une série de compétitions de type parcours d’obstacles et d’obstacles.

Il y a cinq essais au total, chacun avec ses propres exigences pour l’or. Voici à quoi vous jouerez et quand ils s’ouvriront, avec des descriptions provenant du blog officiel d’Activision:

“Trial One: Gun Course (commence le 28 août) sur la carte de parcours de tir personnalisés

Parcourez le parcours aussi vite que possible tout en éliminant toutes les cibles ennemies et en évitant les pertes civiles.

Essai 2: Price’s Alley (à partir du 29 août) sur la carte de Custom Price Alley

Éliminez une série infinie de cibles ennemies tout en évitant les cibles civiles pour maintenir le combo le plus longtemps possible.

Troisième essai: Parkour risqué (à partir du 30 août) sur le bétail

Passez par chaque point de contrôle et terminez le cours le plus rapidement possible. Méfiez-vous des gaz toxiques lourds sur un sol bas.

Trial Four: Shooting Range (commence le 31 août) sur King

Localisez et tirez sur toutes les cibles de la zone le plus rapidement possible tout en conservant les munitions.

Essai cinq: Début du défi Marksman (1er septembre) sur la carte du défi Marksman personnalisée

Engagez des vagues de cibles à longue distance et battez l’horloge. Les coups manqués brûlent le temps. »

Vous obtiendrez un plan de fusil d’assaut légendaire en gagnant de l’or à chaque essai, mais il y a aussi une compétition à l’échelle du pays, où le pays avec le plus d’or sera couronné vainqueur, bien que ce que cela constitue ne soit pas clair. Call of Duty a toujours eu un penchant nationaliste, donc on suppose qu’il est au moins thématique de le voir représenté ici dans un mécanisme de jeu réel.

FiNN LMG: Nous obtenons également une nouvelle arme lourde, une mitrailleuse légère qu’Infinity Ward décrit comme une bête de compétiteur, avec un contrôle du recul et une précision qui la placent quelque part entre un fusil d’assaut et un LMG.

Warzone: Il y a un nouveau mode à venir dans Warzone appelé King Slayer, une sorte de match à mort en équipe où vous obtenez des points supplémentaires pour éliminer le meilleur joueur d’une équipe adverse. Au lieu d’une zone de sécurité régulière et rétrécie, nous obtenons une zone de sécurité en constante évolution qui ne diminue pas mais qui déplace toujours le théâtre de combat au fur et à mesure que le match avance. J’aime toujours ces modes de bataille royale qui prennent l’échelle essentielle du jeu mais ne s’appuient pas sur le gameplay basé sur l’élimination qui définit les modes de bataille royale traditionnels.

Et bien que ce ne soit pas Warzone en soi, les joueurs free-to-play ont accès à un week-end de tournoi gratuit de fusillades.

Guerre moderne: Le titre ici est Ground War Reinforce, un nouveau mode où les équipes s’affronteront pour des drapeaux positionnés vers le centre de la carte. Les joueurs abattus ne réapparaissent que lorsque leur équipe obtient un drapeau.

Il y a aussi un nouvel opérateur, un Pistolero italien inspiré de Spaghetti, nommé Morte.

