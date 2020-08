Jeux d’été ‘Call Of Duty’: mise à jour énorme à venir sur ‘Modern Warfare’ et ‘Warzone’, ce qu’il y a dedans et à quelle heure

Appel du devoir

Crédits: activision

Cela semble être le modèle avec Call of Duty maintenant. Nous recevons une mise à jour majeure au début de chaque saison, puis nous obtenons une autre mise à jour «rechargée» à la moitié de la saison. C’est ce qui se passe ce soir dans la saison, lorsque la mise à jour “Jeux d’été”, également appelée “Saison 5 rechargée”, arrive à la fois Guerre moderne et Warzone. Vous pouvez en dire long sur la franchise Call of duty, mais vous ne pourriez jamais dire qu’elle est restreinte en ce qui concerne les conventions de dénomination.

Pour commencer, tout débute à 23 h 00, Pacifique ce soir, le 24 août. Activision a fait cela récemment en raison de ces énormes mises à jour, alors configurez votre PC ou console sur le téléchargement automatique si vous le pouvez. Voici ce qui s’en vient:

Les jeux d’été: Le mode titulaire de la mise à jour, Games of Summer est une série d’essais disponibles pour les deux payants Guerre moderne et des joueurs gratuits de Warzone. Ils sont censés être une sorte de Jeux olympiques, avec des gens qui se disputent des scores élevés dans une série de compétitions de type parcours d’obstacles et d’obstacles.

Il y a cinq essais au total, et vous pouvez en savoir plus sur le blog d’Actisivison.

Vous obtiendrez un plan de fusil d’assaut légendaire en gagnant de l’or à chaque essai, mais il y a aussi une compétition à l’échelle du pays, où le pays avec le plus d’or sera couronné vainqueur, bien que ce que cela constitue ne soit pas clair.

FiNN LMG: Nous obtenons également une nouvelle arme lourde, une mitrailleuse légère qu’Infinity Ward décrit comme une bête de compétiteur, avec un contrôle du recul et une précision qui la placent quelque part entre un fusil d’assaut et un LMG.

Warzone: Il y a un nouveau mode à venir dans Warzone appelé King Slayer, une sorte de match à mort en équipe où vous obtenez des points supplémentaires pour éliminer le meilleur joueur d’une équipe adverse.

Et bien que ce ne soit pas Warzone en soi, les joueurs free-to-play ont accès à un week-end de tournois freee gunfight.

Guerre moderne: Le titre ici est Ground War Reinforce, un nouveau mode où les équipes s’affronteront pour des drapeaux positionnés vers le centre de la carte. Les joueurs abattus ne réapparaissent que lorsque leur équipe obtient un drapeau.

Il y a aussi un nouvel opérateur, un Gunsligher italien d’inspiration occidentale Spaghetti nommé Morte.

C’est l’essentiel, mais nous en aurons plus lorsque la mise à jour sera disponible ce soir, alors restez à l’écoute.

