Jeux classiques: 5 jeux de football pour PC qui ont révolutionné

Vous qui aimez les jeux de sport avec le mode carrière et avec style directeur, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces modalités ont basculé? Préparez-vous pour une séance de nostalgie. Consultez notre liste de 5 jeux de football pour PC qui ont révolutionné le monde de Jeux.

Le mode carrière et les jeux dans lesquels vous êtes directeur sont fascinants. Construisez votre héritage en tant que joueur ou entraîneur Jeux le sport est amusant et stimulant.

La vérité est joueurs les amateurs de sports ne savent pas ce que c’est que de s’ennuyer depuis les années 2000. Chaque année, des titres incroyables sont publiés qui mettent à jour les compétitions avec les stars de chaque sport.

On peut dire que la vulgarisation du mode carrière dans les matchs de football a eu lieu en 2008. C’est alors que le EA Sports a lancé FIFA 08, intégrant le sport dans sa franchise classique. La concurrence n’était pas bon marché, et l’année suivante Konami a lancé PES 2009 également avec cette option.

À son tour, le style directeur il ne s’est pas soutenu dans le cadre de franchises de football classiques. EA Sports a même essayé de prendre de l’avance en 1997 avec le FIFA Soccer Manager. Des années plus tard, ce jeu de football sur PC serait renommé Le directeur de football de la FA Premier League (1999 à 2002) et Gestionnaire de club total (2003 à 2005).

Comme vous pouvez le voir, même avec la force d’EA Sports, le gestionnaires de l’entreprise ne s’est pas prononcée en faveur du public. Vous comprendrez les raisons lorsque vous aurez fini de lire cet article.

EA Sports a de nouveau changé son nom en FIFA Manager en 2006. Cela a donné un coup de pouce à la marque, mais seulement jusqu’à FIFA Manager 14, la dernière version de la franchise.

Maintenant que nous avons résumé le contexte des matchs de football pour PC avec le mode carrière et le style manager, passons à la liste avec les 5 Jeux qui a marqué une époque et a révolutionné l’industrie.

Elifoot: le père de tous gestionnaires

Créé en 1987 par les Portugais André Elias, la franchise historique Elifoot caractère en forme. La première version est sortie pour Spectre ZX, un micro-ordinateur populaire en Europe. Ensuite, il y avait quatre versions pour MS-DOS.

Le règne de directeur entre les matchs de football sur PC ont commencé en 1994. À l’époque, Elifoot 94 a été lancé pour le Windows 1.0.

Seul le père de tous gestionnaires le réel officiel est le Elifoot 98.

Elifoot 98 a une interface avec des icônes Windows classiques. Comme elle a été lancée l’année de la Coupe du monde, la grande base de données (avec le droit aux drapeaux des pays et tout) était non seulement surprenante, mais avait également un contexte favorable à pomper.

Les mécanismes de jeu impliquaient les bases du rôle d’un entraîneur avec le profil directeur (avec pouvoir de décision pour négocier les joueurs). Ainsi, Elifoot est célèbre pour avoir permis d’acheter et de vendre des joueurs, d’élever des équipes, d’augmenter la capacité du stade et de vivre un voyage de la 4ème division à la 1ère.

Tout cela mélangeant des équipes de différents pays, choisies en début de partie, et sans pouvoir voir les matchs. Quiconque pense n’avoir aucune émotion se trompe simplement parce que vous suivez une série de graphiques comme s’il s’agissait de graphiques boursiers.

Le summum était Elifoot 98, mais la franchise existe toujours aujourd’hui! Bien que le site semble être sorti des années 1990, André Elias est un développeur mis à jour. La version la plus récente du jeu est Elifoot 20, disponible pour PC, Android et iOS.

Voulez-vous en savoir plus sur l’histoire d’Elifoot? Assurez-vous de lire cet excellent article TechTudo.

Brasfoot: le Brésilien Elifoot

Pensiez-vous que le Brésil serait à la traîne du Portugal en matière de football? Bien sûr que non!

O Brasfoot est le Brésilien Elifoot. C’est simple. Créé par Emmanuel dos Santos, la première version de ce jeu de football nostalgique pour PC a été lancée en 2003, devenant la première directeur nationale.

Malgré la force d’Elifoot 98 et la similitude entre les franchises, Brasfoot a élevé la barre pour les jeux de gestion d’équipe. Ce n’est pas pour rien que de nombreuses personnes recherchent actuellement « Brasfoot football games » sur Google, au lieu de rechercher Elifoot ou des jeux de style directeur.

Un facteur décisif pour le succès de Brasfoot a été la possibilité de disputer les championnats régionaux au Brésil.

Comme Elifoot, Brasfoot reste ferme et fort. O Brasfoot 2020 est disponible pour PC et Android et peut être téléchargé ici.

New Star Soccer: mode carrière racine

Toujours en 2003, le monde a reçu la première version d’un jeu de football classique pour PC. Je parle de New Star Soccer (NSS), développé par New Star Games.

Le début de New Star Soccer était simple. Dans les premières versions, NSS1 et NSS2 (2004), toutes les actions ont été effectuées avec le Souris – quelque chose de commun à tous les jeux de football sur PC répertoriés ici.

C’est en 2005 que l’histoire a commencé à changer. O Nouveau Star Soccer 3 c’est le jeu de cette franchise qui a marqué la vie de celui qui vous écrit. À partir de NSS3, vous avez commencé à construire la carrière d’un joueur sur et en dehors du terrain, en contrôlant votre star du football avec un clavier, manette ou manette de jeu.

Vous développez les fondamentaux de l’entraînement et des jeux. Vous pouvez également prendre vos propres décisions à l’intérieur et à l’extérieur des quatre lignes.

C’est vrai, si vous voulez sortir avec quelqu’un, vous saouler ou guérir plus rapidement d’une blessure en vous dopant, vous pouvez. Bien qu’il ne soit pas possible de voir ses actions hors du terrain, chaque action a une réaction. Si vous buvez trop, vous pouvez aller sur le terrain ivre et mal jouer à cause de cela.

Vous êtes évalué jeu par match. Cela influence la décision de l’entraîneur de vous grimper ou non. C’est également ainsi que votre pass est valorisé ou dévalorisé.

Après cela, NSS4 était un jeu de football de carrière non seulement pour PC, mais aussi pour Macintosh. Et comme les légendes ne meurent pas, le NSS5 est la version la plus récente et a porté le meilleur de la franchise à un nouveau niveau.

Dans le plus récent New Star Soccer, vous pouvez jouer au poker ou parier sur les courses de chevaux et contrôler vos actions! Oui, vous pouvez toujours vous enivrer et payer cher. Vous suivez également votre statut de haut en bas à chaque action.

Voyez par vous-même dans cette magnifique bande-annonce:

New Star Soccer est tellement amusant que le jeu mobile, lancé en 2012, a été récompensé dans la catégorie Sports / Fitness BAFTA 2013, dépassant même la version console de FIFA 13.

NSS5 est disponible pour PC, Android, iOS et Windows Phone. En savoir plus ici.

Championship Manager: les matchs en détail

Il y a ceux qui n’admirent pas les matchs de football sur PC qui n’affiche pas les matchs. Eh bien, le Responsable du championnat (CM) était en grande partie responsable du changement de ce paysage des jeux de gestion d’équipe.

Lancé en 1992 par les frères anglais Paul et Oliver Collyer, CM a toujours pris au sérieux la qualité de la base de données. À tel point que la première version, CM ’93, a remporté deux mises à jour: Responsable du championnat Italia, simulant les deux premières divisions italiennes; et Disques de mise à jour des données CM ’93, qui serait ce que nous appelons maintenant DLC pour mettre à jour le jeu original avec des transferts du marché anglais à l’époque.

Championship Manager était le fleuron des frères Collyer, qui fondèrent bientôt le Sports interactifs. La richesse des détails de la franchise offrait des photos et les vrais noms des stades et des joueurs, ainsi que les commentaires du narrateur Clive Tyldesley et traduction en plusieurs langues (dont PT-BR).

De plus, depuis CM ’93, il est possible de suivre les matchs avec description dans le style minute par minute.

Le CM 96/97 a été le premier à avoir un championnat autre que l’anglais. Dans ce cas, la ligue italienne. Ce changement a ouvert la voie à la mondialisation de la base de données.

La base de données est devenue modifiable à partir du CM 00/01. Dans ce jeu, il est devenu possible de créer votre propre joueur et d’éditer les athlètes existants. En dépit d’être l’un des jeux de football classiques pour PC, CM 01/02 a également atteint le Xbox.

La première version à laquelle j’ai joué était Championship Manager 4. Le CM 4 offrait la possibilité de regarder les matchs en 2D, vu d’en haut comme s’il s’agissait d’un match de foot à boutons.

Cependant, le jeu avait plusieurs bugs. Cela a généré une forte friction interne. Heureusement, de nombreuses améliorations ont été apportées à la version suivante, CM 03/04, qui était la Jeu de la franchise que j’ai le plus apprécié.

La vie de Sports Interactive a beaucoup changé en 2003, après le lancement de CM 03/04. Les changements se sont produits parce que, après les frictions causées précédemment, l’entreprise a rompu avec le éditeur Eidos.

Avec cela, le Championship Manager a commencé à perdre de la force. Conservez ces informations, vous comprendrez bientôt pourquoi.

Malgré les difficultés, le jeu a survécu jusqu’en 2011 aux mains d’Eidos. La dernière version pour PC était CM 2010, et le dernier jeu sous la supervision de l’entreprise était CM 2011, sorti pour iOS.

Après deux ans de pause, la franchise a été relancée par Square Enix sous le nom Champ Man. Champ Man 13/14, 15, 16 et 17 ont été lancés pour Android et iOS. En 2018, la société a supprimé tous les jeux des magasins d’applications.

Football Manager: la hauteur de gestionnaires

La rupture entre Sports Interactive et Eidos a donné lieu à la directeur qui domine le marché jusqu’à aujourd’hui. Lancé en novembre 2004 avec le Sega comme éditeur, Football Manager (FM) a inscrit l’hégémonie de Sports Interactive dans l’entreprise.

L’avantage concurrentiel était Sports Interactive, qui avait toute l’intelligence derrière la gigantesque base de données. Cependant, Eidos a conservé les droits sur la marque Championship Manager. Par conséquent, la nouvelle création s’appelait Football Manager.

Football Manager 2005 est arrivé avec tout. Malgré les matchs de style football à boutons, l’interface FM était de loin supérieure à celle du CM. La recrue a également apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi eux: des informations avant et après les matches, des rapports de renseignement raffinés et des actions verbales de l’entraîneur envers ses coéquipiers.

FM 2006 a été un nouveau succès. Deux sorties ont suffi à Sega pour acheter Sports Interactive en avril 2006.

L’ère des jeux de boutons s’est terminée à FM 2009. Depuis, les graphismes ne font que s’améliorer. Je vous recommande vraiment de regarder la vidéo suivante pour suivre l’évolution de la qualité du jeu.

J’ai beaucoup parlé de la base de données parce que c’est vraiment une raison pour que FM soit un jeu différent. Au Jeu, vous pouvez compter sur l’aide de scouts pour trouver d’éventuels talents à travers le monde.

Sauf que les scouts existent dans la vraie vie et travaillent aussi pour les développeurs FM. A tel point qu’en 2008, le club anglais Everton a conclu un partenariat avec Sega pour accéder à cette richesse de données.

Selon un article d’Eurogamer à l’époque, plus de 1 000 professionnels étaient chargés d’analyser et de compiler les données de 20 000 équipes dans 50 pays. Cela signifiait environ 370 000 descriptions précises disponibles pour Everton.

Football Manager est actuellement disponible pour PC et Mac. Vous pouvez également le télécharger à partir du Vapeur et pour Jeux épiques. En savoir plus ici.

