Jeunes Altesses : le tournage de la saison 2 a commencé et cela a été confirmé par les stars de Netflix

L’année dernière Jeunes Altesses Il a marqué un avant et un après dans le catalogue Netflix et, pour cette raison, la plateforme a confirmé sa deuxième saison. Le tournage a commencé et ses stars l’ont confirmé ! Regardez la vidéo.

©NetflixLe protagoniste des Jeunes Altesses

L’année dernière, après une année 2020 sans sorties majeures, Netflix a lancé une tendance avec la nouvelle série qu’il a lancée. Parmi eux se trouve Jeunes Altesses, qui a été ajouté au catalogue de la plateforme le 1er juillet, générant ainsi de grandes attentes pour les fans. Avec une seule saison de six épisodes, cette fiction dédiée aux plus de 16 ans a fait fureur en raison de son intrigue bouleversante et controversée.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Jeunes Altesses ça dit: « Lorsque le prince Wilhelm (Edvin Ryding) arrive au prestigieux pensionnat Hillerska, il a enfin la chance de découvrir qui il est et quelle vie il veut vivre. Là, il commence à rêver d’un avenir de liberté et d’amour inconditionnel, loin de ses obligations de membre de la royauté. Soudain, cependant, Wilhelm est le premier à accéder au trône et doit faire face au dilemme qui décidera de sa vie : l’amour ou le devoir.”.

Sans doute, Jeunes Altesses C’était un excellent pari du géant du streaming et a dépassé toutes les attentes à la fois pour le service à la demande et pour les fans. D’origine suédoise, cette série a séduit des milliers de téléspectateurs à travers le monde et a donc été renouvelée pour une deuxième saison ! Netflix a confirmé cette information il y a longtemps, mais ce n’est que maintenant que le tournage a commencé. Et c’est ainsi que ses stars l’ont confirmé.

Dans une vidéo publiée sur le compte officiel de Netflix Espagne, les protagonistes suédois font la grande annonce. « Nous avons enfin commencé le tournage de la saison 2 des Jeunes Altesses», commence par dire Edvin Ryding qui est accompagné, à l’audiovisuel, par Omar Rudberg. Et, l’interprète de Simon ajoute aux propos de son partenaire : « Nous sommes devant l’école et nous sommes très préparés”.

Cet audiovisuel est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux et laisse les téléspectateurs plus anxieux que jamais de savoir comment va se poursuivre l’histoire du prince Wihelm. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quand il ouvrira ni combien de nouveaux épisodes il aura. Cependant, compte tenu des délais de tournage et de post-production, la nouvelle saison devrait être prête fin 2022 ou début 2023donc il faut encore patienter.

