Jeune voyou a gardé sa parole à Rowdy Rebel

Young Thug a été touché par l’histoire de Bobby Shmurda et Rowdy Rebel.

Après que les deux rappeurs aient pris connaissance d’un complot en vue de commettre des accusations de meurtre, de mise en danger imprudente et de possession de drogue et d’armes à feu en 2014, Shmurda a plaidé coupable et a pris plus de temps pour que son ami puisse en obtenir moins.

En fait, Rowdy a fini par rentrer chez lui avant Bobby, qui a accumulé beaucoup de violations en prison.

Plus tôt cette année, Thugger a promis qu’il accrocherait le couple à leur retour à la maison.

«Quand ils sortent, j’en ai eu pour eux… de vrais n ***** sont toujours sur terre», a écrit Thug dans un post supprimé depuis. « Les récompenses ne viennent pas avec le fait de garder les choses réelles, mais dans ce cas, C’EST LE CAS. Charlemagne avait raison pour une fois. »

Maintenant que Rowdy est sorti, Thugger lui a présenté deux chaînes de diamants.

Young Thug a acheté 2 chaînes pour Rowdy Rebel pic.twitter.com/mkMJl6FoYF – 2Cool2Blog (@ 2Cool2BIog) 16 décembre 2020

Que pensez-vous qu’il obtiendra Shmurda quand il sera sorti en décembre prochain.