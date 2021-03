«  Jeune femme prometteuse  », Sarah Everard et accusant les femmes d’avoir été attaquées

Aujourd’hui, le film « Promising Young Women » a été nominé pour cinq Oscars, dont deux pour la scénariste-réalisatrice Emerald Fennell, la meilleure actrice pour Carey Mulligan et le meilleur film.

Le moment choisi pour cette annonce est particulièrement poignant étant donné le meurtre tragique de Sarah Everard la semaine dernière.

Dans les jours qui ont suivi sa disparition et sa mort, des femmes du monde entier ont partagé les astuces très spécifiques du métier pour rester en sécurité avec beaucoup d’entre nous.

Nous avons appris à tenir nos clés entre nos doigts pour poignarder les assaillants avant d’être assez vieux pour conduire une voiture. Nous savons qu’il faut dire à nos amis l’emplacement de toutes les premières dates et le nom du gars avec qui nous allons au cas où nous disparaissions afin qu’ils sachent qui l’a fait et où nous étions pour la dernière fois. Nous savons ne jamais laisser nos boissons sans surveillance. Nous connaissons d’autres itinéraires à emprunter au cas où quelqu’un nous suivrait à la maison.

Et nous savons une chose par-dessus tout: si quelque chose nous arrive, nous, en tant que femmes impliquées, serons celles qu’elles blâmeront.

Le refrain commun à propos d’Everard est le suivant: «elle a tout fait correctement.»

Ce que cela veut dire, c’est qu’elle a suivi toutes les règles, parlées et non dites, les femmes sont censées suivre pour ne pas se faire attaquer. L’implication, cependant, est que de nombreuses femmes le font mal, et c’est Pourquoi ils sont attaqués.

Pensez à cette formulation: nous sommes attaqués. Nous sommes violés. Nos attaquants vivent dans une voix passive et nos actions sont les verbes qui ont en quelque sorte causé cela. Mais malgré tous ses efforts – appeler son petit ami pour lui faire savoir où elle se trouve, marcher dans un endroit bien éclairé vêtu de vêtements clairs – un homme a quand même attaqué Everard.

Et en conséquence, la police de Londres a dit aux femmes de rester à l’intérieur. Une autre règle qui entrave les libertés des femmes. Vous savez, donc ils ne se sont pas fait tuer.

C’est un rappel que quoi que nous fassions, les actions des agresseurs sexuels ne sont pas sous notre contrôle.

Sarah Everard n’a pas été tuée; quelqu’un a tué Sarah Everard.

Et aucune quantité de rester à l’intérieur, de passer des appels téléphoniques ou de marcher dans des endroits bien éclairés ne pouvait arrêter les actions de l’homme qui était déterminé à détruire sa vie.

Il pense à l’histoire d’Everard au cours de la semaine dernière qui a fait l’éloge de la saison des récompenses pour 2020 Jeune femme prometteuse frappé un peu différemment.

Avec le genre d’attention que le film a suscité depuis la sortie de sa première bande-annonce en 2019, on pourrait penser que les leçons du film se répandraient jusqu’à ses éloges. Et pourtant, nous y sommes. Pleurer une femme de 33 ans dont les actions sont au centre de son histoire plutôt que celles de l’homme qui lui a infligé la souffrance et la mort.

Spoilers pour Jeune femme prometteuse suivre.

Dans Jeune femme prometteuse, Cassie (Mulligan) est une ancienne étudiante en médecine qui se trouve dans un état de développement arrêté alors qu’elle se débat avec le chagrin de perdre sa meilleure amie par suicide. Son amie, Nina, a été violée par une camarade de classe et, malgré le fait qu’il ait signalé l’attaque, personne ne la croit sauf Cassie – même si, comme nous l’apprendrons tard dans le film, le crime lui-même avait été vu par tout un groupe de personnes, et une vidéo capturée sur un téléphone portable a été partagée dans toute l’école.

Comme le dit la doyenne (Connie Britton) à Cassie, l’inquiétude face à de telles allégations concerne l’attaquant masculin.

«Je dois leur donner le bénéfice du doute», dit-elle.

Et dans ce moment d’impuissance, nous nous rappelons une dure réalité: les hommes reçoivent le bénéfice du doute, tandis que le doute est que toutes les femmes reçoivent.

Et donc, Cassie a une mission. Elle commence un nouveau passe-temps: aller dans les clubs, faire semblant d’être complètement gâchée, et rentrer à la maison avec un «gentil gars» serviable – qui tente invariablement de violer son corps apparemment inconscient.

Quand elle s’assied sobre comme la pierre, tout à coup, la brillance se détache de la pomme. Chaque fois que ce scénario se joue, l’homme en question est soudainement effrayé, en colère et certainement plus intéressé par le sexe. Elle ne leur cause aucun mal physique, juste de la peur.

Sa dernière victime est Al, le violeur de Nina (Chris Lowell). Lorsqu’il est confronté au rappel de ses propres actions et aux menaces froides et uniformes de Cassie, il l’étouffe avec un oreiller, la tuant.

L’article continue ci-dessous

«Tout est de ta faute», crie-t-il à son corps en difficulté. Parce qu’elle était, comme la société l’indiquerait, les femmes le sont toujours, le demandant.

«Cela», bien sûr, signifie trop souvent des agressions, des viols et même la mort.

Nous sommes censés ressentir un certain sentiment de catharsis quand Al est arrêté pour le meurtre de Cassie, la seule justice à laquelle il ait jamais été confronté, car nous sommes habitués au contraire – des violeurs qui ne sont pas inculpés, leur vie n’a pas été entièrement affectée.

Wayne Couzens, un ancien policier, a été accusé d’enlèvement et de meurtre d’Everard. Dans ce cas, la compréhension carcérale de la justice peut être servie.

Mais même si c’est le cas, il n’y a pas de justice pour Sarah Everard, pour les millions de femmes qui font face à des violences sexuelles si souvent qu’elles sont notre normale.

La justice viendra lorsque les femmes n’auront pas à porter de gaz poivré ou à marcher en groupe jusqu’au parking.

La justice viendra quand il sera entendu que les femmes ne «se font» pas violer ou tuer, mais que les hommes nous violent et nous tuent.

La justice viendra lorsque les verbes – et le script – seront retournés.

Courtney Enlow est un écrivain et éditeur dont le travail a été publié à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice de Trends Like These avec Travis McElroy et Brent Black. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin s’il vous plaît.