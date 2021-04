Jeune femme prometteuse (Critique)

Existant à la frontière de deux genres qui ne devraient pas s’entendre, Jeune femme prometteuse abat les barrières d’une manière divertissante et émotionnelle.

De nos jours, d’innombrables films sont fondés sur le concept de la vengeance. Le personnage principal a vécu une sorte de tragédie et il est donc motivé à chercher la rétribution de ceux qu’il croit être responsables. C’est une approche qui a fait ses preuves parce qu’elle fonctionne encore et encore. Il est facile de s’identifier à un personnage principal quand quelque chose de terrible lui est arrivé. Mais le film n’a pas non plus à passer du temps à justifier pourquoi il est soudainement acceptable que ce personnage réponde les choses terribles qu’il a vécues. Plus important encore, vous n’avez pas à vous sentir mal de trouver du plaisir dans la douleur des autres.

Réalisé par: Emerald Fennell

Écrit par: Emerald Fennell

Mettant en vedette: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

Date de sortie: 25 décembre 2020

Jeune femme prometteuse est le dernier film de «vengeance», mais il fait son travail d’une manière nouvelle et unique. D’une part, la motivation du film n’est pas exactement la vengeance. La motivation du film est exactement cela: trouver sa motivation face à une tragédie indicible. Nous ne sommes pas tous John Wick ou Danny Ocean. Les gens normaux sont abattus par les événements malheureusement sinistres de la vie. Nous prenons nos coups de langue, mais n’avons pas toujours la capacité ou les ressources pour revenir en balançant. Parfois, la vie est si décourageante qu’elle nous change pour toujours, et nous ne pouvons vraiment rien faire pour y remédier.

Telle est la situation difficile de Cassie Thomas, qui est le personnage principal de Jeune femme prometteuse. C’est une femme de trente ans qui travaille dans un café et vit avec ses parents après avoir abandonné l’école de médecine. Au fil du film, nous en apprenons de plus en plus sur la situation difficile de Cassie. Une tragédie dans son passé lui a fait perdre espoir dans l’establishment. La seule chose qui lui donne plus de pouvoir, ce sont ses excursions nocturnes dans les bars et les clubs de strip-tease. Elle joue le flirt enivré, attendant le bon samaritain qui veut l’aider à la maison mais veut vraiment juste la manipuler pour qu’elle ait des relations sexuelles avec lui.

Cassie contrôle la situation tout le temps. Son plaisir vient de révéler qu’elle est sobre au dernier précipice juste avant que les événements de la nuit n’aillent trop loin. Elle sourit en regardant les hommes essayer de s’expliquer, et les choque en se rendant compte de leur propre comportement terrible. La fin du jeu de Cassie est de prévenir les agressions sexuelles, un mec désespéré à la fois. Nous découvrons comment sa vie a été affectée par des agressions sexuelles dans le passé, et ce comportement de fin de soirée est le seul moyen pour elle de retrouver le pouvoir qu’elle a perdu. C’est la seule chose qui semble avoir une direction dans sa vie, malgré la futilité de ses efforts.

En enquêtant sur le passé de Cassie, le film a un message puissant sur la façon dont la société traite mal les agressions sexuelles, en particulier en rejetant ou en ignorant les préoccupations des victimes. C’est en soi un sujet très sérieux, et peut-être que dans de nombreuses autres applications, ce ne serait pas quelque chose qui pourrait être considéré comme divertissant dans un format cinématographique. Et encore, Jeune femme prometteuse établit un équilibre parfait entre être perspicace concernant la douleur des victimes d’agression sexuelle tout en offrant une expérience de visionnage de film exaltante. Cela tient en partie à l’utilisation du modèle de «vengeance», mais aussi à la créativité du film.

À un moment donné du film, Cassie rencontre un homme qui était l’un de ses camarades de classe. Malgré les réserves de Cassie sur les fréquentations, ils se sont entendus et ont rapidement commencé une relation. Cela change la vision de la vie de Cassie d’une manière qu’elle ne pensait pas possible. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne, il y a de l’espoir dans sa vie pour l’avenir, et pas seulement une indifférence monotone. Plus important encore, cela lui donne la confiance dont elle a besoin pour essayer de trouver une solution aux événements tragiques de son passé.

C’est là que le cadran de «vengeance» est tourné. Avec plus de confiance provenant d’une relation épanouissante, elle prend de plus en plus de risques dans ses efforts pour se confronter et se venger des personnes qui lui ont fait du tort dans le passé. Vers cet effort, le dialogue intelligent du film et son merveilleux rythme font des merveilles. Le film devient passionnant et choquant, mais d’une manière différente de la façon dont il s’est présenté. Ce n’est pas votre histoire de vengeance typique en une note, elle évolue au fur et à mesure.

Il y a cet équilibre délicat entre la soif de vengeance de Cassie et son désir de devenir la personne qu’elle était censée être avant que la tragédie de son passé ne complique sa vie. Aucun des deux objectifs ne semble pouvoir être la même personne, et pourtant ils le sont. Elle doit essentiellement réapprendre à vivre sa propre vie. Cela témoigne de la profondeur du caractère de Cassie, mais aussi de la tourmente que les victimes d’agression sexuelle doivent affronter au quotidien. Le portrait de Cassie par Carey Mulligan est parfait pour le personnage. Caery dégage cette intelligence qui rend les décisions du personnage plausibles, même si ses actions semblent illogiques. Elle est à la fois forte et vulnérable, fonctionnelle et dysfonctionnelle à la fois.

L’autre attribut du film qui m’a vraiment marqué était la mise en scène. Le film ressemble à un mélange entre un thriller de vengeance graveleux et une comédie romantique sablonneuse. Ces deux genres ne se chevauchent généralement pas, mais la réalisatrice Emerald Fennell réussit. Elle jette le film dans ces belles couleurs vives pendant la journée, le faisant ressembler à un film de Wes Anderson où tout le monde vit une existence surréaliste semblable à un jouet. Mais la nuit, lorsque Cassie est à l’affût, l’image devient sombre et contrastée, pleine de néons et de tension. Ensemble, ces approches illustrent l’existence de Cassie, partagée entre la dure réalité et un monde idéaliste où les gens essaient simplement de prétendre que de mauvaises choses ne se produisent pas ou n’existent pas.

Le mieux que je puisse offrir à Fennell est qu’elle est capable de créer un film très divertissant. Pour toutes les raisons que j’ai mentionnées ci-dessus, cela fonctionne à de nombreux niveaux différents. Le ton du film peut être inégal en raison des deux genres qu’il chevauche, mais cela en fait une expérience passionnante contrairement à tout ce que vous avez vu auparavant. Ajoutez une forte confiance à la fois à la réalisatrice et à sa star et vous obtenez un film qui réalise ce qu’il s’est proposé de faire sans céder aux écueils des deux genres dont il s’inspire.

Le film se termine de manière très choquante. Au début, cela ressemble à un départ du développement de l’intrigue, mais cela vous accompagnera pour devenir une synthèse appropriée de l’expérience dans son ensemble. Le sujet est quelque chose qui aurait traditionnellement été abordé de manière plus délicate. En s’attachant à quelque chose d’aussi reconnaissable qu’un film de vengeance, le public est motivé par un esprit similaire à celui du protagoniste. Lorsque le film passe en mode comédie romantique, le départ choquant nous rappelle ce qu’elle a perdu. Le public est attiré par le facteur de divertissement inhérent à chaque genre parce qu’il a été enraciné en nous, mais la juxtaposition entre eux crée la friction qui nous amène à considérer le sujet avec une pause plus profonde. Cela permet au film d’être divertissant sans exploiter le sort du protagoniste pour notre plaisir égoïste.