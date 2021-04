Jeune femme prometteuse: ce que le film Emerald Fennell nous a laissé

Jeune femme prometteuse est l’un des nominés pour le meilleur film de la Prix ​​des Oscars 2021. Dirigée par Émeraude FennellPour ce qui est de son premier long métrage, ce film nous encourage à réfléchir sur un sujet très sensible, comme la violence sexuelle, dans une perspective peu explorée auparavant. Il utilise des éléments de comédie noire pour illustrer la vie d’une jeune femme dont la carrière a été interrompue après avoir appris que sa meilleure amie avait été maltraitée par un camarade de classe d’université.

Il semblait que Cassie et Nina allaient dévorer le monde avec leurs talents. Bien que très différents les uns des autres, l’amitié qui les unissait depuis peu les aidait à se compléter très bien. Mais un épisode horrible a effacé toutes ces illusions en une seconde. Tout a commencé par une fête à laquelle Nina est allée seule et qui a changé sa vie pour toujours.

(Photo: IMDb)



Il a d’abord commis l’erreur d’aller à une fête pour s’amuser. Elle a commis une autre erreur en décidant d’y aller seule puis en buvant trop. Est-ce ainsi qu’une femme pourrait assister seule à une fête et s’enivrer en plus? «Elle se met en danger toute seule», dit Madison, une ancienne partenaire, à Cassie. Parce que tant pour elle que pour le directeur de la course et pour les hommes qui ont abusé de la jeune femme, elle était à blâmer. « Elle l’a demandé. »

C’est une phrase que le patriarcat nous a très bien fait connaître. On est à blâmer pour s’habiller «de façon provocante», on est à blâmer pour partir en voyage seul, pour marcher la nuit sans accompagnement, on est à blâmer pour trop boire, on est à blâmer parce que nous sommes des femmes. Le film nous fait très bien comprendre ce sens. Il nous raconte des problèmes que nous connaissons et que nous ne naturalisons plus. Car, oui, le contexte est différent, mais Fennell nous dit qu’il faut continuer à réfléchir.

En plus de diriger le film, l’actrice britannique a écrit son scénario et, dans une interview, avec le journal espagnol L’avant-garde Il a parlé des raisons pour lesquelles il a décidé de faire ce film.

« L’image d’une jeune femme qui se lève le matin sans savoir où elle est est quelque chose qui a été vu, c’était une blague courante à la télévision, dans les films. Pour moi, c’était important de prêter attention à quelque chose qui était si accepté et ça avait l’air normal, même si ce n’était pas le cas. C’est ce qui m’intéressait vraiment, parce que c’est en fait quelque chose de vraiment sinistre et perfide « , exprime.

(Photo: IMDb)



Au Jeune femme prometteuse, Avec un humour tordu et des éléments du thriller psychologique, le réalisateur tente de dénaturer quelque chose qui, jusqu’à il y a quelques années, semblait drôle, drôle et même innocent, mais qui cachait en fait une autre forme de violence sexiste.

La fin de la jeune femme prometteuse: un point de discorde et de débat

(Alerte: Spoiler)

Pendant la majeure partie du film, Cassie captive les téléspectateurs. Fenell articule très bien le mystère dans chacune des scènes du milieu du film. Nous savons que Cassie veut se venger, mais ses manières sont subtiles et elle propose un jeu de réflexion intéressant.

D’abord il le fait avec des inconnus qui vont dans les bars pour profiter de n’importe quel jeune homme et ensuite il le fait avec tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre au viol de Nina. Ceux qui ont observé l’abus et qui ont décidé de le filmer et de rire, ceux qui n’ont pas cru Nina et ont préféré détourner le regard et le violeur, Alexander Monroe.

(Photo: IMDb)



Après avoir réalisé que son petit ami RyanAncienne camarade de classe et apparemment le garçon «parfait», était présente lors du viol de la jeune femme, Cassie décide de mener à bien son plan sans aucun doute. Cela vaut pour tout. Assistez à l’enterrement de vie de garçon de Monroe pour vous venger. Les scènes impeccablement construites plongent le public dans un environnement extrêmement méchant. Maintenant, alors que tout semble indiquer que Cassie parvient à venger son amie, Monroe la tue impitoyablement.







Alors Cassie ne peut pas se venger? Le patriarcat gagne-t-il à nouveau? Le fémicide continue sa vie sans scrupules, mais dans un dernier rebondissement, il nous montre un plan B concocté par Cassie avant sa mort. La seule personne qui s’est souvenue du nom de Nina était l’ancien avocat de Monroe et elle est avertie par elle-même de ce qui pourrait arriver et finalement le meurtrier est arrêté.

Bien entendu, le choix de cette fin a suscité une polémique. Est-il juste que cela se produise à la fois pour le protagoniste et Nina? Non bien sûr que non. Cassie dépose le corps, se sacrifie pour son amie, pour que le fémicide et ses complices partent en prison. Est-ce juste? La justice doit venir avant, croire en la victime et la protéger.

(Photo: IMDb)



Mais, s’il y a quelque chose qui montre cette fin, inconfortable et injuste, c’est que la lutte n’est pas terminée, car l’hypocrisie et l’impunité du patriacard sont toujours vivantes. Et ce n’est qu’en rendant visible la violence de genre et en dénaturant l’infini des épisodes de micro-sexe dans la vie quotidienne que nous pouvons envisager une société de plus en plus juste sans avoir à endurer la mort de plus de femmes.

Quelles sont les nominations aux Oscars 2021 de la jeune femme prometteuse

Le film a cinq nominations pour Prix ​​des Oscars 2021, comprenant Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure actrice afin de Carey Mulligan et meilleur montage.