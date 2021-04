Jeudi Saint 2021: Messages et citations pour l’occasion

01 avril 2021 12:17:34 IST

Le jeudi saint fait partie de la semaine sainte et précède le vendredi saint, le jour où les chrétiens se souviennent de la crucifixion de Jésus-Christ. Il est observé le jeudi 1er avril de cette année. Le terme Maundy a des origines latines; ça veut dire mandatum ce qui signifie commandement. La journée commémore le dernier souper de Jésus où il a donné à ses disciples un nouveau commandement qui était de s’aimer les uns les autres.

Voici quelques-uns des messages et citations sur le statut de WhatsApp le jeudi saint 2021 que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille pour observer la journée:

Puissions-nous commencer ce Jeudi Saint par le jeûne et les prières afin que nous puissions apporter la miséricorde et le pardon de Dieu à toute l’humanité.

Jésus prit du pain, rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant: ceci est mon corps donné pour vous; faites ceci en souvenir de moi. Joyeux jeudi saint.

Aujourd’hui, c’est le Jeudi Saint, nous commémorons la Dernière Cène en quelques heures. Judas trahit Jésus. Dieu te bénisse.

Lorsque vous rencontrez des problèmes dans la vie, ne demandez pas à Dieu de les enlever. En ce jeudi saint et saint, demandez-lui de montrer son but, demandez-lui comment vivre une journée à la recherche de son but pour vous.

Quand vous regardez le Crucifix, vous comprenez combien Jésus vous aimait alors. Quand vous regardez l’hostie sacrée, vous comprenez combien Jésus vous aime maintenant.

-Mère Teresa

Je vous donne un nouveau commandement: aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous devriez aussi vous aimer les uns les autres.

-Jean 13:34

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son seul et unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

-Jean 3:16

L’Eucharistie est le sacrement de l’amour; Cela signifie l’Amour, il produit l’Amour.

-Saint Thomas d’Aquin

