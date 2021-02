Jeu sur: ordinateurs portables Ryzen 5000 que vous pouvez acheter dès maintenant

Déposez un processeur mobile Ryzen 5000 dans un ordinateur portable et vous vous retrouvez avec une machine qui dépasse les attentes – un convertible de trois livres peut accomplir ce que l’ordinateur portable de jeu de six livres d’hier a fait.

Les premiers ordinateurs portables 5800H et 5900HX ne sont pas encore arrivés sur les tablettes, mais certains modèles sont déjà disponibles en précommande. En règle générale, nous vous conseillons d’attendre pour voir les performances des ordinateurs portables individuels, mais entre la forte demande actuelle de PC et les notes élevées du Ryzen 5000 mobile dans les critiques, vous garantir une première place dans la file d’attente pourrait être prudent. Voici où débourser votre argent.

Ordinateurs portables Ryzen 5000 que vous pouvez acheter dès maintenant

Asus ROG Zephyrus Duo SE

Asus L’Asus Zephyrus Duo SE dispose d’un deuxième écran au-dessus du clavier.

Afficher: IPS 15,6 pouces 1080p 300Hz

IPS 15,6 pouces 1080p 300Hz CPU: Ryzen 9 5900HX

Ryzen 9 5900HX GPU: RTX 3070

RTX 3070 RAM: 32 Go de mémoire DDR4-3200

32 Go de mémoire DDR4-3200 Espace de rangement: SSD 1 To

SSD 1 To Poids: 5,47 livres

5,47 livres Prix: 2 900 €

Emballé dans cette liaison non-produit Asus Zephyrus Duo SERemove 15,6 pouces est un écran à taux de rafraîchissement ultra élevé avec prise en charge de FreeSync, un puissant processeur Ryzen 5900HX et un RTX 3070 – et il arbore également un deuxième écran au-dessus du clavier. Vous aurez beaucoup de cloches et de sifflets à profiter dans cet ordinateur portable, mais si cela ne vous suffit toujours pas, Asus propose une variante 4K 120Hz équipée d’un RTX 3080Remove lien non-produit également.

Asus ROG Zephyrus G15

Asus L’écran de cet Asus Zephyrus G15 dispose d’une résolution QHD.

Afficher: 15,6 pouces 1440p 165Hz

15,6 pouces 1440p 165Hz CPU: Ryzen 9 5900HS

Ryzen 9 5900HS GPU: RTX 3070

RTX 3070 RAM: 16 Go de mémoire DDR4-3200

16 Go de mémoire DDR4-3200 Espace de rangement: SSD 1 To

SSD 1 To Poids: 4,19 livres

4,19 livres Prix: 1 800 €

Le lien non produit Asus ROG Zephyrus G15Remove offre un bel équilibre de fonctionnalités: résolution QHD avec un taux de rafraîchissement élevé, un processeur rapide et un GPU luxueux. Nous sommes heureux de voir plus d’écrans 1440p dans les ordinateurs portables, car vous bénéficiez d’une densité de pixels plus élevée sans la même pénalité d’autonomie de la batterie que vous paieriez avec un écran 4K.

Gigabyte A7 K1-BUS1130SH

Gigaoctet L’écran de 17,3 pouces du Gigabyte A7 K1-BUS1130SH offre beaucoup d’espace pour ceux qui trouvent les écrans de 15,6 pouces trop étroits.

Afficher: IPS de 17,3 pouces 1080p 144Hz

IPS de 17,3 pouces 1080p 144Hz CPU: Ryzen 7 5800H

Ryzen 7 5800H GPU: RTX 3060

RTX 3060 RAM: 16 Go de mémoire DDR4-3200

16 Go de mémoire DDR4-3200 Espace de rangement: SSD de 512 Go

SSD de 512 Go Poids: 5,51 livres

5,51 livres Prix: 1 400 €

Les grands écrans ne coûtent pas nécessairement une tonne – par exemple, cet ordinateur portable Gigabyte A7 Supprimez le lien non produit, qui arbore un écran à taux de rafraîchissement élevé de 17,3 pouces. Dans l’ensemble, ses spécifications devraient emballer un punch pour les jeux 1080p, mais sachez que cette partie mobile RTX 3060 ne dispose que de 6 Go de mémoire, la moitié des 12 Go de la carte de bureau.

Gigabyte A5 X1-BUS2130

Gigaoctet Vous voudrez peut-être mettre à niveau la quantité de stockage du Gigabyte A5 X1-BUS2130 si vous jouez à beaucoup de gros jeux à succès avec des téléchargements tout aussi énormes.

Afficher: IPS 15,6 pouces 1080p 244 Hz

IPS 15,6 pouces 1080p 244 Hz CPU: Ryzen 7 5800H

Ryzen 7 5800H GPU: RTX 3070

RTX 3070 RAM: 16 Go de mémoire DDR4-3200

16 Go de mémoire DDR4-3200 Espace de rangement: SSD de 512 Go

SSD de 512 Go Poids: 4,85 livres

4,85 livres Prix: 1 600 €

Parfois, un taux de rafraîchissement élevé arrive en tête de la liste des fonctionnalités nécessaires – et ce lien non-produit de 15,6 pouces Gigabyte A5 LaptopRemove offre cela à un prix relativement abordable. Son seul inconvénient potentiel est son SSD de 512 Go, qui se remplira rapidement lorsque vous mettrez le RTX 3070 à l’épreuve dans plusieurs jeux AAA.

