Jeu indépendant The Touryst est le premier jeu PS5 à suréchantillonner à partir de la résolution 8K

Londji Jeu à empiler Up to the Stars - Londji

Aidez la fusée à traverser les montagnes, les nuages et une partie du ciel pour atteindre les étoiles et au-delà ! Un jeu d'adresse et d'équilibre pour les enfants de 3 à 103 ans. Cette magnifique fusée en bois est ludique et belle, à garder sur une étagère en objet déco ! Le jeu Up to the Stars de Londji convient à l'enfant dès 3 ans. Comme toutes les créations de la marque Londji, ce jeu est réalisé de manière éco-responsable. Le marquage CE indique que les jouets Londji sont conformes à la norme EN71 de l'Union européenne concernant la sécurité des jouets. Les jouets Londji ont passé des tests de sécurité rigoureux menés par des laboratoires indépendants accrédités auprès des autorités de l'Union européenne. Londji est une jeune marque espagnole qui a à coeur de réunir le monde de l'art avec celui des jeux et jouets. Créée en 2004 à Barcelone, Londji imagine depuis des collections colorées, design et graphiques de jeux classiques ou innovants. Toujours avec l'envie sincère de "bien faire", Londji cuisine chaque nouveau jeu comme un bon petit plat. En prenant le temps et avec les meilleurs ingrédients, en respectant les conditions de travail, notre environnement et notre planète. Londji utilise des matériaux recyclés et tous ses jeux et jouets sont fabriqués en Espagne. Les jeux Londji sont conçus avec l'envie de laisser un monde meilleur à nos enfants avec les valeurs et l'honnêteté que nous ont transmis nos grands-parents. Un projet qui nous parle : ) Matière: Bois et carton Fabriqué en Espagne