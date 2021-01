Jeu exclusif PS5 reporté: "Retour" ne commence à tourner qu’en avril

Sony a annoncé que « Returnal » sortira le 30 avril. Le jeu exclusif PS5 du développeur Housemarque devrait initialement apparaître le 19 mars. Le report vise à donner aux développeurs plus de temps pour peaufiner leur jeu à un brillant élevé, selon Sony.

« Mise à jour: ‘Returnal’ a une nouvelle date de sortie le 30 avril 2021. SIE et Housemarque ont décidé de reporter la sortie. Cela donne à l’équipe plus de temps pour amener son jeu au niveau de qualité auquel les joueurs de Housemarque sont habitués », écrit le compte PlayStation officiel sur Twitter.

Housemarque s’essaye pour la première fois à un jeu à succès

Au cas où vous n’auriez pas entendu parler de Housemarque ou de « Returnal », voici un bref résumé: Housemarque est un studio de développement finlandais qui s’est jusqu’à présent concentré sur le développement de petits jeux d’arcade. Ses jeux les plus connus sont « Dead Nation », « Resogun » et « Nex Machina ». Beaucoup de jeux du studio sont des soi-disant tireurs de balles, c’est-à-dire des jeux dans lesquels les balles volent autour de vos oreilles.

Le jeu exclusif PS5 « Returnal » cette fois n’est pas un petit titre d’arcade entre les deux, mais plutôt dans le sens des blockbusters. Dans le jeu, vous incarnez l’astronaute Selene, qui se fraye un chemin à travers des hordes d’extraterrestres sur une planète étrange. Mais ceux-ci ne sont pas exactement pacifistes et laissent également les rayons laser et les balles grêler à l’astronaute. Jusqu’à présent, c’est normal pour un jeu de marque maison.

Un jeu de tir de type bullet hell / roguelike avec une histoire atmosphérique

Mais cette fois, les Finlandais ont également incorporé des éléments roguelike dans « Returnal ». Dans le jeu, il arrivera plus souvent que Selene meurt sous la grêle des balles des extraterrestres. Cependant, l’astronaute renaîtra encore et encore après sa mort. On ne sait actuellement pas si elle sera en mesure de faire des progrès par rapport à sa vie antérieure avec elle dans sa renaissance.

Contrairement à leurs précédents jeux d’arcade, « Returnal » devrait également raconter une histoire atmosphérique. Les développeurs décrivent le jeu exclusif PS5 comme leur « projet le plus ambitieux à ce jour ». Et ces ambitions se reflètent également dans la prise en charge de nombreuses fonctionnalités PS5. Le jeu prendra en charge à la fois les déclencheurs adaptatifs du contrôleur Dualsense et l’audio 3D, ce qui devrait entraîner les joueurs encore plus profondément dans l’atmosphère du tireur.