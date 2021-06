Jeu de tir coopératif étendu World War Z: Aftermath Infests PS5, PS4

World War Z, le jeu de tir coopératif populaire de Sabre Interactive sur PlayStation 4, reçoit une réédition étendue nommée Aftermath, qui regroupera tout le contenu de World War Z: Game of the Year Edition, et ajoutera une tonne de nouvelles fonctionnalités. Ces ajouts incluent de nouveaux personnages, un nouveau système de mêlée, de nouveaux zombies et un mode à la première personne. Le jeu sera lancé plus tard cette année sur PS4 avec des améliorations de la rétrocompatibilité pour PS5, tandis qu’une version native de nouvelle génération sera déployée au début de l’année prochaine avec un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5.

En plus de tous les extras ci-dessus, la réédition fortement étendue comprendra également trois nouveaux lieux d’histoire : Rome, la Cité du Vatican et la péninsule du Kamchatka en Russie. Vous pourrez utiliser des armes de mêlée à double usage, tandis que la mise à niveau PS5 susmentionnée comportera un nouveau mode Horde XL, qui promet « des centaines de zombies supplémentaires à l’écran », ce qui ne serait tout simplement pas possible sur la PS4.

Si vous possédez déjà le jeu, vous pouvez acheter Aftermath pour seulement 19,99 €, sinon cela vous coûtera 39,99 €. De plus, une édition Deluxe sera disponible – qui coûtera 29,99 € pour les propriétaires existants et 49,99 € pour les nouveaux venus – qui comprendra un pack d’armes bonus, des skins d’armes et un accès anticipé de quatre jours.