Jeu de course PS4 avec écran partagé : 8 coureurs pour des sessions communes

À l’époque de la PlayStation 2, les coureurs à écran partagé étaient encore en abondance. Sur la PS4, cependant, les jeux de course prenant en charge le multijoueur sur écran partagé semblent être presque éteints. Nous avons fait une recherche et avons toujours trouvé huit bons jeux de course PS4 avec écran partagé.

1. « Crash Team Racing Nitro-Fueled »





Sortie: 20 juin 2019

développeur: Beenox

Recommandé pour: Fans de course amusants avec un amour pour les blaireaux de sac

« Crash Team Racing » est l’un des coureurs amusants les plus populaires, avec « Mario Kart ». En 2019, avec « Crash Team Racing Nitro-Fueled », un remaster du classique PS1 de 1999 est enfin sorti. En plus des graphismes pimpés et des pistes supplémentaires, le jeu de course propose désormais également un mode multijoueur en ligne comprenant des événements spéciaux.

Pour des duels passionnants sur le canapé, un mode écran partagé ne devrait bien sûr pas manquer. Même quatre joueurs peuvent facilement s’affronter en coopération locale sur une télévision de taille correspondante. En plus des courses classiques, « Crash Team Racing Nitro-Fueled » propose également divers modes de combat dans lesquels vous vous battez pour la victoire avec d’autres joueurs avec des bonus dans les arènes.

2. « L’équipe Sonic Racing »





Sortie: 21 mai 2019

développeur: Séga

Recommandé pour: Fans de course amusants avec un cœur pour le hérisson bleu

Si votre cœur bat pour le hérisson bleu rapide plutôt que pour le couvreur de sac farfelu, alors « Team Sonic Racing » est le choix parfait pour vous. Le jeu de course amusant est au moins aussi amusant que « Crash Team Racing Nitro-Fueled » et peut également être joué avec jusqu’à quatre joueurs sur l’écran partagé.

Comparé à d’autres coureurs amusants, « Team Sonic Racing » a une autre particularité : un accent sur le gameplay coopératif. Bien sûr, vous pouvez affronter vos amis dans le mode classique 1vs1 en écran partagé. Mais vous pouvez également concourir en équipe contre des adversaires contrôlés par ordinateur. A la fin d’une course, ce n’est pas votre performance individuelle qui compte, mais celle de l’ensemble de votre équipe. Vous devez donc vous soutenir mutuellement dans les courses, partager des bonus et travailler ensemble pour remporter le Grand Prix.

3. « Horizon Chase Turbo »





Sortie: 15 mai 2018

développeur: Aquiris Game Studio

Recommandé pour: Fans de rétro et amateurs de synthétiseurs

Avec son style rétro, « Horizon Chase Turbo » rappelle fortement les jeux de course des années 80 et 90. Prenez un traîneau chaud avec votre partenaire de jeu et dévalez les pentes du monde entier au son de synthétiseur élégant. Les graphiques polygonaux 16 bits, associés aux couleurs néon aux couleurs vives, dégagent un charme rétro très particulier.

« Horizon Chase Turbo » devrait également plaire aux fans de jeux de course d’arcade avec son gameplay simple. Avant de commencer, vous n’avez pas besoin de bricoler votre voiture pour des caractéristiques de conduite parfaites. Choisissez simplement un speedster aux caractéristiques fixes et appuyez sur les gaz sur les pistes. Et le jeu n’a pas l’air si serré non plus si vous poussez occasionnellement un concurrent hors de la piste ou si vous lui cognez le corps.

4. « Gran Turismo Sport »





Sortie: 17 octobre 2017

développeur: Polyphonie Numérique

Recommandé pour: Fanatiques de simulation

La série « Gran Turismo » remonte à la PS1 et a déjà établi des normes en termes de réalisme et de graphisme. Avec « Gran Turismo Sport », la première ramification de la PS4 est sortie en octobre 2017 et cette fois, le jeu débordait de réalisme – avec plus de 200 véhicules sous licence, un grand choix de vrais circuits ainsi que quelques pistes fictives et un comportement de conduite comme de vraies voitures. est à prévoir.

Alors que la plupart des développeurs ont supprimé l’écran partagé de leurs jeux pour les jeux de course PS4, « Gran Turismo Sport » est resté fidèle à lui-même. La particularité du mode écran partagé est le HUD avec de nombreux détails techniques. Sous l’écran de jeu, par exemple, des informations utiles sur le remplissage du réservoir, l’usure des pneus ou l’ABS sont affichées.

5. « Effacer la collection Omega »





Sortie: 6 juin 2017

développeur: Studios de jeux EPOS

Recommandé pour: les accros de la vitesse

La « Wipeout Omega Collection » comprend les remasters de « Wipeout HD » et « Wipeout 2048 ». La particularité de cette série de jeux de course est le cadre dans le futur. Ici, vous ne chassez pas avec des voitures de course normales, mais avec des bateaux flottants qui peuvent atteindre des vitesses extrêmement élevées sur des routes futuristes.

Semblable à « Mario Kart », les courses sont rendues encore plus intéressantes avec des power-ups. Mais attention : les vaisseaux ont un indicateur de vie dans « Wipeout ». Si cela tombe à zéro, votre vaisseau explose et la course est terminée. Grâce aux bonus et à la vitesse extrêmement élevée, la « Wipeout Omega Collection » est très amusante, surtout en écran partagé contre des amis.

6. « Trackmania Turbo »





Sortie: 22 mars 2016

développeur: Nadeo

Recommandé pour: Cascadeurs et fans de coureurs amusants

« Trackmania Turbo » est un jeu de course d’arcade distribué par Ubisoft. Quiconque valorise le réalisme dans les jeux de course est à la mauvaise adresse, car dans « Trackmania », l’accent est mis sur le plaisir. Le jeu comprend 200 itinéraires totalement fous sur lesquels vous pouvez courir seul ou avec vos amis ou faire des cascades vertigineuses. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez créer plus de parcours dans l’éditeur de parcours ou télécharger des créations d’autres joueurs.

Le mode écran partagé de « Trackmania Turbo » prend même en charge jusqu’à quatre joueurs. Avec un écran suffisamment grand, vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis en même temps sur un même écran. Un jeu de société parfait pour les amateurs de jeux de course.

Plus d’espace, plus de plaisir Votre fête est trop grande pour votre écran ? Nos conseils d’achat de téléviseur vous aideront à trouver un téléviseur plus grand.

7. « Riptide GP: Renegade »





Sortie: 26 juillet 2016

développeur: Unité vectorielle

Recommandé pour: « Wave Race » nostalgique avec plein d’amis

« Riptide GP: Renegade » montre que l’action de course ne doit pas toujours avoir lieu sur la route. Dans le jeu, vous jetez des hydrojets à travers les eaux sauvages, les canaux et parfois sur des sections de la route où il n’y a pas d’eau du tout. Sur les parcours interactifs, vous devez souvent éviter les obstacles et effectuer des figures en sautant pour remplir votre compteur de boost. Le jeu dispose d’un mode carrière où vous pouvez acquérir de l’expérience et de l’argent pour améliorer votre pilote et votre hydrojet.

Le jeu n’est vraiment amusant qu’en multijoueur. « Riptide GP: Renegade » est également un jeu de course PS4 sur écran partagé qui prend même en charge jusqu’à six joueurs.

8. « Ligue de fusées »





Sortie: 7 juillet 2015

développeur: Psyonix

Recommandé pour: Pilotes de course qui aiment aussi faire un tour de temps en temps

« Rocket League » n’est pas un jeu de course au sens habituel du terme, mais au moins un jeu avec des voitures – et étant donné la pénurie de bons jeux de course PS4 avec écran partagé, vous pouvez, espérons-le, nous pardonner d’avoir listé ce jeu. Il n’y a pas grand-chose à dire sur le principe du jeu : deux équipes tentent de pousser un ballon surdimensionné dans le but de l’équipe adverse avec leurs voitures. Et parce que ce n’est pas assez spectaculaire, les véhicules peuvent voler brièvement lorsque leur boost est utilisé ou rouler le long des murs et du plafond de l’arène. Les power-ups obligatoires ne devraient bien sûr pas manquer.

Tout comme avec « FIFA », le football automobile ne vous met vraiment dans l’ambiance qu’en multijoueur et le mode écran partagé fonctionne parfaitement pour « Rocket League ». Donc, si vous et vos amis ne parvenez pas à vous mettre d’accord sur si vous préférez jouer à « FIFA » ou à un coureur, lancez simplement « Rocket League » dans la console.