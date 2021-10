Jeu de calmars Funko Pop! Toys célèbre l’émission la plus populaire de Netflix

Au cours du dernier mois, Jeu de calmar a été dans l’esprit de beaucoup de gens. L’émission à succès de Netflix, dépassant le nombre de téléspectateurs dans une telle mesure, pour même dérouter les plus hauts gradés de Netflix, il était inévitable pour le service de streaming de capitaliser pleinement sur le succès de l’émission. Netflix Geeked a lancé un premier aperçu des jouets sur Twitter, que beaucoup ont qualifié d’ironique, considérant que l’émission est un exemple de la société capitaliste à son pire, condamnant de nombreuses pratiques lucratives que les grandes entreprises suivent pour maximiser leurs profits. Les fans peuvent désormais collectionner les figurines de leurs personnages préférés de la série.

jetez un œil à ces nouveaux Squid Game @OriginalFunko ???? pic.twitter.com/OOqzkIxDbk — Netflix EEK-ed ???? (@NetflixGeeked) 22 octobre 2021

Alors que les figurines ne sont actuellement qu’en phase de pré-commande, elles sont disponibles à l’achat sur le site officiel des marchandises Netflix. La série a été émerveillée par son idée unique, ses rebondissements inattendus et son approche sans faille, partout dans le monde, ce qui en a fait l’émission numéro un de Netflix dans une multitude de pays pendant plusieurs semaines. Les fans peuvent s’attendre à avoir la chance d’acheter des Funko Pops de nombreux personnages principaux de la série. Gi-hun (Lee Jung-jae), Sae-byeok (Jung Ho-yeon), Il-nam (Oh Yeong-su), Ali (Anupam Tripathi) et Sang-woo (Park Hae-soo), recevront leurs propres Funko Pops, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier.

Il a été rapporté que même s’il ne fallait que 21,4 millions de dollars pour fabriquer, Jeu de calmar a rapporté à Netflix plus de 900 millions de dollars, s’avérant être l’une de leurs propriétés les plus rentables à ce jour. Les 9 épisodes de Jeu de calmar sont actuellement en streaming sur Netflix. Jeu de calmar suit un groupe de 456 personnes, aux conditions financières déplorables, qui, après s’être retrouvées endettées, se tournent vers le Jeu de calmar pour gagner de l’argent, où, après avoir joué à une version tordue et sanglante de jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient enfants, ils ont la chance de gagner 45,6 milliards de wons, ce qui effacerait sûrement leurs dettes et tous les passifs financiers. Entourés du secret de qui dirige le jeu et qui ne le fait pas, tout ce qu’ils voient, ce sont des hommes en costume rose, leur disant quoi faire.

???????????? Présentation du merch officiel Squid Game. ???? Apportez vos histoires à la maison avec des incontournables et des exclusivités, des t-shirts aux @OriginalFunko objets de collection. ???? #NetflixHubAtWalmarthttps://t.co/826qZkYleNpic.twitter.com/uhODUjN7QC – Walmart (@Walmart) 24 octobre 2021

Cependant, beaucoup se sont prononcés pour que cette décision soit contraire aux principes fondamentaux de l’émission, qui met en lumière les malheurs d’une société capitaliste et le côté obscur du capitalisme. Cependant, il semble y avoir un grand marché avec une véritable demande pour le produit et avec une société aussi célèbre et rentable, du point de vue commercial, il semble que Netflix soit stupide de ne pas capitaliser sur le succès sans précédent de l’émission. Jeu de calmar est maintenant, de manière impressionnante, l’émission Netflix la plus regardée de tous les temps.

Les nouveaux Funko Pops devraient faire leurs débuts en mai 2022. Ils peuvent cependant être pré-commandés à l’avance pour 11,99 € chacun, comme indiqué précédemment, sur le site officiel de marchandises Netflix. Après leur sortie, les pops seront disponibles plus largement, où les gens pourront les acheter chez des détaillants locaux comme Walmart. Bien que Funko ! La collaboration de Pops avec Netflix pour Jeu de calmar était légèrement inattendu, en regardant leur histoire de collaborations majeures avec des franchises comme Pokemon, non seulement cela a du sens pour Netflix et Funko !, mais de nombreux fans, ravis d’avoir la chance d’avoir leurs personnages préférés assis sur leurs étagères, sont sur le lune.

