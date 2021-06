Jeu de balle Super Monkey non annoncé, Banana Mania, classé au Brésil

Les fans de SEGA pourraient avoir quelque chose à espérer dans un proche avenir, car il semble que Super Monkey Ball fasse une sorte de retour. Après l’arrivée de Banana Blitz HD, la question s’est posée de savoir si l’éditeur ferait un pas supplémentaire et créerait un tout nouveau jeu dans la série. Heureusement, un nouveau projet semble se profiler à l’horizon.

Comme l’a découvert Gematsu, le Conseil consultatif de notation du Brésil a une liste pour Super Monkey Ball: Banana Mania pour toutes les plateformes actuelles, y compris PlayStation 5 et PS4. Il n’y a aucune information sur ce qu’est exactement le jeu, mais Banana Mania pourrait s’avérer être un remake des classiques, ou quelque chose de totalement nouveau. Quoi qu’il en soit, il semble hors de tout doute que c’est légitime à ce stade. Plus tôt dans l’année, le même titre a été évalué en Australie, ce qui n’est pas une coïncidence.

Compte tenu de la période de l’année et du fait qu’il y a une sorte d’événement lié au jeu toutes les cinq minutes au cours des prochains jours et semaines, il est possible que SEGA annonce officiellement ce nouveau jeu très bientôt. Vous attendiez que Super Monkey Ball fasse son grand retour ? Parcourez la section commentaires ci-dessous.