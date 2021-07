Jett: The Far Shore montre un gameplay planétaire dans une nouvelle bande-annonce

Nous avons à peine entendu parler de Jett: The Far Shore depuis son dévoilement l’année dernière, mais il continue d’avoir l’air très intrigant. Lors du dernier State of Play, nous avons eu droit à une toute nouvelle bande-annonce de gameplay, montrant le vaisseau spatial du jeu effleurant les surfaces d’un ensemble diversifié de planètes.

Pendant que vous rebondissez dans chaque monde, vous pourrez scanner la faune locale et rechercher la source de la mystérieuse Hymnwave. Il semble que le jeu bascule entre des séquences de vol agrandies et des sections à la première personne, soit à la surface d’une planète, soit dans Ground Control, où vous pouvez assurer la liaison avec vos alliés.

Nous sommes toujours très impatients d’essayer celui-ci. Malheureusement, nous n’avons toujours pas de date, mais c’est au moins toujours sur la bonne voie pour 2021. Êtes-vous enthousiasmé par Jett : The Far Shore ? Préparez-vous pour le lancement dans la section commentaires ci-dessous.