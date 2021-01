Jets To Fire HC Adam Gase: Rapport

Les Jets auraient l’intention de renvoyer l’entraîneur-chef Adam Gase après leur finale de saison régulière contre les Patriots, dimanche.

Les Jets de New York devraient se séparer de l’entraîneur-chef Adam Gase après la 17e semaine de la saison régulière. Gase a affiché un dossier de 9-22 au cours de ses deux saisons avec l’organisation. Michael Reaves / Malgré avoir remporté deux matchs consécutifs au cours des deux dernières semaines, les Jets ont commencé la saison 0-13. Gase ne sera pas le premier entraîneur licencié de l’organisation cette saison. Après une défaite déchirante de la semaine 13 contre les Raiders de Las Vegas, l’équipe a éliminé le coordinateur de la défense Gregg Williams. L’équipe aurait en tête un certain nombre de candidats précoces pour pourvoir le poste vacant d’entraîneur-chef. Selon Ian Rapoport et Tom Pelissero, l’équipe lorgne le coordinateur offensif des Chiefs Eric Bienemy, le coordinateur défensif des Colts Matt Eberflus, le coordinateur défensif des Ravens Don « Wink » Martindale, le coordinateur offensif des Titans Arthur Smith et le coordinateur défensif des Rams Brandon Staley, Matt Campbell de l’État de l’Iowa, Jim Harbaugh du Michigan et Dan Mullen de Floride Celui qui prendra la tête du poste d’entraîneur-chef des Jets aura le choix n ° 2 du repêchage de la NFL 2021 avec lequel travailler. L’équipe devrait rédiger un quart-arrière, mais il est probable que le meilleur espoir Trevor Lawrence ira à Jacksonville avec le choix n ° 1. Les Jets termineront la saison contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche à 13h00. [Via]