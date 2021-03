Jetpack Joyride 2, la mise à jour de l’un des jeux les plus téléchargés de l’histoire

La deuxième version de Jetpack Joyride est officielle et peut être téléchargée dans certains pays.

Bien qu’il n’ait pas atteint le sommet des jeux Android les plus téléchargés de l’histoire de Google Play, Balade en jetpack, avec plus de 100 millions d’installations, n’est pas loin d’être l’un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps. À présent, Studios Halfbrick, la société derrière ce célèbre titre, a publié la deuxième tranche.

Jetpack Joyride 2 est un nouveau jeu qui maintient l’essence du titre original sorti en 2011, mais prend des aspects tels que le section graphique ou le gameplay, en plus d’introduire des éléments de tireurs qui s’ajoutent aux mécanismes qui seront familiers à des millions de personnes dans le monde.

Jetpack Joyride 2 est désormais téléchargeable dans certains pays

Il y a longtemps, Halfbrick Studios avait déjà publié une version mise à jour de Jetpack Joyride pour le marché indien. Cependant, il n’y avait aucune trace de l’arrivée d’une deuxième tranche du célèbre titre.

Maintenant, la société qui a créé d’autres titres aussi célèbres que Fruit Ninja a souhaité élargir son catalogue de titres avec un le deuxième volet de l’un de ses plus grands succès, l’introduction d’armes.

Jetpack Joyride 2 est, comme l’original, un coureur avance automatique dans laquelle les joueurs doivent collecter des pièces. Cependant, en tant que nouveauté, ils incluent ennemis qui ne peuvent pas seulement être évités, mais dans certains cas, il sera nécessaire leur tirer dessus en utilisant différentes armes.

Comme le titre original, nous parlons d’un jeu téléchargeable gratuitement, mais contenant des achats dans l’application.

Pour l’instant, le titre n’est disponible au téléchargement que dans quelques régions, dont le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les utilisateurs d’autres pays devront attendre un peu plus longtemps.

