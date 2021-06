Jetez un œil à la maison de jeu pour adultes du mannequin Cara Delevingne

Par exemple, le salon a l’air assez standard à première vue – une magnifique cheminée, des canapés en duel et une jolie verdure. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez que la pièce aux papiers peints de Gucci comprend une boule disco placée à l’intérieur d’un lustre existant, un flipper Playboy assis dans le coin et un tunnel conçu pour ressembler à un vagin à droite de la cheminée.

Oui, vous avez bien entendu. Delevingne a un passage secret à travers une sculpture molle vulvaire qui mène à une chambre avec lits superposés adjacente. « Je viens ici pour réfléchir. Je viens ici pour créer. Je me sens inspirée dans le tunnel vaginal », a-t-elle déclaré dans une vidéo pour le long métrage.

La salle de poker sous tente Laure Joliet / Architectural Digest

Il y a aussi une salle de poker sous tente qui comprend une table de jeux vintage et une roue de la fortune de la jetée de Santa Monica, une salle de costumes pour les soirées déguisées et deux trampolines creusés près de la piscine qui sont remplis de chars amusants, comme une licorne et arc-en-ciel.

Et quand Delevingne va d’un endroit à l’autre de la maison, elle ne marche pas… elle file sur son rasoir rose. Bien que cela semble amusant, c’est aussi pratique. « Cette maison a des sols très durs », a-t-elle expliqué. « Donc, lorsque vous marchez trop sur le sol, cela vous fait mal aux pieds. »

Allez comprendre!

Delevingne est assise devant son piano à queue dans le hall d’entrée de la maison. Laure Joliet / Architectural Digest

Découvrez des détails plus surprenants sur la maison de jeu pour adultes de Delevingne dans le numéro de juillet/août 2021 d’Architectural Digest.