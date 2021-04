Jetez les vieux téléphones portables: voici comment récupérer quelque chose ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Vous avez également un ou deux smartphones inutilisés qui traînent dans un tiroir orphelin et vous ne savez pas vraiment quoi en faire? Il est très facile de se débarrasser d’un vieux téléphone portable – et, dans le meilleur des cas, vous pouvez même gagner de l’argent avec vos appareils mis au rebut!

En raison de la batterie et du reste de la technologie, un téléphone portable ne peut pas simplement se retrouver dans les ordures ménagères normales. Il doit être correctement démonté et éliminé par une entreprise de recyclage. Mais avant de penser à le mettre au rebut, vous devez d’abord vérifier si vous pouvez toujours gagner de l’argent avec.

Par exemple, vous pouvez d’abord proposer des modèles plus récents à la vente sur eBay et voir s’il y a de l’intérêt. Cependant, si cela représente trop d’efforts pour vous et que vous ne voulez pas nécessairement obtenir le prix le plus élevé, l’une des options suivantes peut vous convenir.

reBuy and Co.: consultez les portails d’achat

Il ne faut pas longtemps pour trouver les bons portails d’achat en ligne. Sur reBuy.de et wirkaufens.de, par exemple, vous pouvez vérifier combien vous pouvez encore obtenir pour vos anciens téléphones portables. Vous entrez simplement le fabricant, le modèle et l’état de l’appareil et le portail vous indique si le smartphone est acheté et pour combien.

Même pour les modèles plus anciens tels que le Samsung Galaxy S4 mini, il y a au moins environ 20 euros. Si vous souhaitez vous débarrasser de plusieurs anciens téléphones portables pour lesquels vous ne trouvez pas d’acheteur dans votre cercle d’amis ou sur eBay and Co., cette voie est vivement recommandée. Et plutôt une petite somme d’argent en main qu’un smartphone poussiéreux dans le tiroir.

o2: Vendez votre téléphone portable et faites du bien

o2 a son propre programme d’achat. Vous pouvez apporter votre téléphone portable dans n’importe quel magasin o2 ou partenaire et faire déterminer la valeur. Si vous acceptez le montant proposé, vous pouvez retourner l’ancien appareil immédiatement ou jusqu’à 14 jours plus tard. L’argent sera transféré sur votre compte bancaire dans les dix jours suivant la soumission.



Même les très vieux téléphones portables doivent être jetés de manière écologique – même si vous ne recevez pas d’argent pour eux (© 2016 45secondes.fr)









La détermination de la valeur du CO2 est basée sur deux critères simples: le téléphone portable peut-il encore être allumé? Sinon, vous ne recevrez pas d’argent pour l’appareil, mais il sera recyclé de manière écologique dans une boîte NaBu. Si l’écran est endommagé ou si le capteur d’empreintes digitales est cassé, 50% du prix d’achat sera déduit.

o2 veille à ce qu’aucune donnée sensible ne reste sur votre ancien téléphone portable. Lors de la vente, vous pouvez également compenser l’argent directement avec un nouveau smartphone ou un tarif.

Telekom: argent et bons pour les vieux téléphones portables

Chez Telekom, cela fonctionne sur un principe similaire. Vous sélectionnez le modèle ici en ligne à l’avance et fournissez des informations sur l’état de l’appareil, après quoi vous pouvez voir quel argent vous obtiendriez. Si vous envoyez ensuite le smartphone par la poste, un expert vérifiera d’abord si toutes les données ont été supprimées – et sinon, cela sera fait pour vous.

En guise d’assurance, vous recevrez ensuite un rapport d’évaluation et un certificat de suppression des données. En plus du prix d’achat, vous obtenez également un bon de 5 euros pour la boutique en ligne Telekom.

Saturne: bon pour un vieux téléphone portable

Saturn propose également un tel service. En conséquence, cependant, vous recevrez alors un bon pour le montant correspondant. Donc, si vous planifiez votre prochain achat chez Saturn, vous pouvez déjà économiser beaucoup d’argent avec un ancien smartphone.

Et si vous n’avez pas envie d’aller au bureau de poste, il y a aussi les nouvelles machines « Phone Sell & Go » dans certains magasins sélectionnés. Placez simplement l’appareil sur la zone prévue à cet effet et entrez les caractéristiques du produit sur l’écran et recevez un carte-cadeau immédiatement après un examen.

Samsung, Apple et Co.: Échangez directement auprès du fabricant

Avant de contacter un tiers, il vaut la peine de consulter le site Web de votre fabricant préféré. Samsung et Apple proposent tous deux leur propre service d’échange, tout comme les autres. Ici, vous pouvez jeter votre ancien téléphone portable et le compenser directement par rapport au nouveau modèle.



Encore un vieux Galaxy S7 (photo) dans le tiroir? Offrez-le à Samsung et économisez sur le Galaxy S21 (© 2017 45secondes.fr)









Cependant, vous devriez toujours regarder les conditions. Parce qu’en dehors de l’état de votre appareil mis au rebut, vous ne pouvez pas échanger chaque téléphone portable contre un nouveau. Samsung publie, par exemple, certaines listes sur lesquelles se trouvent les «partenaires d’échange» appropriés.

Faire un don de téléphones portables: pour le bien de l’environnement

Vous avez encore quelques téléphones qui traînent, mais 20 euros ou un peu plus ne vous intéressent pas vraiment? Ensuite, vous pouvez faire don du téléphone portable à une bonne cause. Vous pouvez simplement envoyer d’anciens appareils par la poste à Deutsche Umwelthilfe et ainsi les soutenir dans la conservation de la nature et la protection de l’environnement.

À propos: Telekom a également la possibilité d’envoyer votre téléphone portable en guise de don. Les bénéfices sont ensuite simplement reversés directement à des projets environnementaux et éducatifs. Cependant, une chose est sûre: si votre téléphone portable traîne dans un tiroir, cela n’aidera personne.

N’oubliez pas: peu importe ce que vous envisagez de faire avec votre ancien téléphone portable, il n’appartient certainement pas aux ordures ménagères! Au lieu de cela, vous pouvez également remettre vos vieux appareils dans des centres de recyclage.









