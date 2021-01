J’étais presque jeté sur la saison de Matt James de «  The Bachelor  » – Voici à quoi ressemblait le processus

Le 7 mai 2020 à 9h42 du matin, j’ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Il y avait un numéro inconnu avec un indicatif régional de Californie à l’écran, donc J’ai laissé l’appel téléphonique aller à la messagerie vocale, car je n’avais aucune idée de qui cela pouvait être.

Un peu plus tard dans la journée, j’ai écouté le mystérieux message vocal, et à ma grande surprise, c’était l’équipe de casting d’ABC. Le célibataire.

J’ai été choqué de recevoir un appel d’un directeur de casting d’ABC, car j’avais complètement oublié que j’avais même envoyé ma première candidature à Le célibataire le site Web de la franchise des mois auparavant.

Mes amis et moi avions l’habitude de nous réunir chaque semaine pendant Bachelier nuit pré-COVID et jaillit de qui a accepté la rose. Lors d’une pause publicitaire sur la saison de Pilot Pete, une publicité a incité les téléspectateurs à auditionner pour la prochaine saison de Le célibataire.

Comme je suis arrivé à la maison plus tard dans la nuit, j’ai envoyé ma soumission en plaisantant et je n’y ai plus jamais pensé … jusqu’à ce que je reçoive l’appel.

Recevoir l’appel du directeur de casting a été un choc.

Un message de la part de Le célibataire équipe qui dit: « Salut Jaycee … J’appelle d’ABC Le célibataire. Je vous appelle parce que nous avons reçu une soumission pour vous et nous sommes au casting pour notre prochaine saison. «

La directrice de casting a ensuite procédé à me donner son e-mail et son numéro de téléphone à rappeler et m’a ensuite dit qu’elle m’enverrait un e-mail avec beaucoup de documents à remplir.

Il y avait beaucoup de paperasse impliquée.

Le même jour, j’ai reçu un long e-mail contenant des informations très importantes sur la progression du processus.

Tout d’abord, j’ai dû envoyer 15 à 20 photos de moi-même, qui devaient toutes être un mélange de selfies, de photos de tout le corps, de gros plans et de photos décontractées avec des amis.

Ensuite, j’ai reçu un long questionnaire qui dit « Le célibataire 25 ”sur le dessus. Le questionnaire comptait environ neuf pages et couvrait toutes les questions auxquelles vous pouviez penser.

Il posait des questions telles que «Buvez-vous des boissons alcoolisées?» (oui), « Quelle est votre boisson préférée? » (rosé), et « Cherchez-vous vraiment à vous marier et pourquoi? »

Il vous demande même si vous aimez bavarder avec vos amis et quels sont vos passe-temps.

J’ai aussi dû filmer une vidéo de casting, et c’était super intense.

En plus du questionnaire, on m’a envoyé des instructions pour la vidéo que je devais faire.

La vidéo devait durer de 5 à 10 minutes et je devais y répondre à des questions spécifiques. Les invites vidéo incluent le fait de devoir vous présenter, de donner votre historique de rencontres, de décrire votre ultime date fantastique, de parler aux téléspectateurs de votre famille, de l’endroit où vous vous rendriez si vous pouviez aller n’importe où dans le monde.

Vous devez ensuite expliquer à quoi ressemblerait votre rendez-vous dans votre ville natale et enfin montrer vos talents spéciaux.

La partie intense de ce processus est que je n’ai eu que deux jours pour remplir les documents et soumettre la vidéo.

J’ai pris mon trépied dans un parc voisin de New York et j’ai filmé ma vidéo pendant six heures. Même si vous ne pouviez me voir que dans la vidéo, il y avait d’autres personnes dans le parc assises près de moi et beaucoup de gens passaient.

Avec le recul, les visiteurs du parc étaient probablement ennuyés parce qu’à chaque minute, je n’arrêtais pas de dire: «Salut, je suis Jaycee et je serais parfait pour Le célibataire parce que … cela semblait bizarre, je dois recommencer.

J’ai expliqué que mon ultime rendez-vous fantastique serait de sauter d’un avion et de faire du parachutisme pour faire face à mes peurs des hauteurs, et j’ai dit que si je pouvais voyager n’importe où, j’irais en Grèce.

Après avoir filmé pendant six heures, je suis rentré chez moi, j’ai monté la vidéo et l’ai renvoyée au directeur de casting.

Ci-dessous, la tenue exacte que je portais pour la vidéo – évidemment, j’ai choisi une chemise avec un bouquet de roses dessus pour augmenter mes chances d’être jeté dans la série.

Après des semaines d’attente, j’ai enfin eu des nouvelles du directeur de casting.

Après avoir envoyé la vidéo et ne pas avoir eu de réponse pendant un moment, j’ai finalement reçu un message du directeur de casting.

Elle a dit qu’elle adorait ma vidéo et qu’elle l’enverrait à la demi-finale du casting. Elle était également très intéressée par le fait que je sois ce que j’appelle un «enfant acteur à la retraite» et m’a posé beaucoup de questions sur mon passé Nickelodeon. J’ai répondu à ses questions, puis j’ai été fantôme.

Je suppose que je n’ai pas dépassé la demi-finale et que je n’ai jamais eu de nouvelles de l’équipe de casting. Cependant, je ne suis pas trop contrarié à ce sujet, car je n’aurais pas voulu être dans la série de toute façon.

J’aime vraiment regarder Le célibataire et je me contente d’enraciner pour les filles qui ont joué cette saison, et bien sûr, de regarder la saison la plus dramatique à ce jour.

Cependant, ma candidature n’a pas été gaspillée et j’ai eu un aperçu de l’expérience d’être dans le processus de casting de télé-réalité.

Il y a une autre émission de télé-réalité à laquelle je veux vraiment participer, mais au lieu de gagner un homme, vous gagnez de l’argent et participez à des compétitions.

Alors, croisez les doigts, je serai bientôt sur vos écrans – je n’accepte tout simplement pas une rose.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour YourTango. Suivez-la sur Instagram.