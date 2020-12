«J’étais littéralement à bout de souffle»

Elle dit qu’elle n’était qu’à quelques heures de sa gorge qui se refermait, bloquant ses voies respiratoires.

Ce qu’elle pensait être un mal de gorge a fini par être beaucoup plus grave pour Jeannie Mai. Le vrai l’hôte participait à Danser avec les étoiles quand elle a commencé à avoir l’impression que quelque chose n’allait pas avec sa gorge. Au fil des jours, sa douleur a augmenté jusqu’à ce qu’elle doive finalement annuler une pratique de danse avec son partenaire. Jeannie a partagé des morceaux de son rétablissement depuis que la nouvelle a été révélée pour la première fois au début de novembre, mais l’animatrice de l’émission-débat a récemment détaillé son expérience, mentionnant qu’elle était proche de la mort.

Cindy Ord / Employé / «Je suis tombé malade, mais c’était juste, ce que je pensais, un mal de gorge. Ce matin-là, j’ai senti mon mal de gorge je suis allé répéter avec Brandon à sept heures du matin et j’étais très fatigué mais j’ai eu une longue journée de tir après cela », a déclaré Jeannie. «Je suis passé de la répétition de Brandon à un long tournage qui faisait un froid glacial où la maladie que j’avais rapidement attrapée et qui s’est aggravée parce que j’étais assis sous un conduit de climatisation qui m’a juste fait froid glacial et m’a fait plonger dans la maladie. « «Ce avec quoi je dansais, c’était un cou engourdi parce que je ne sentais rien quand il se refermait vraiment», a-t-elle ajouté. «Ma gorge était fermée à 60%. Elle était engourdie, mais elle était fermée. Après être rentré chez moi, j’ai écrit une lettre à Jeezy et lui ai dit: ‘Hé, je vais me coucher à 9 h 30. Je sens terrible. S’il vous plaît, priez pour moi parce que je pense que si je ne parviens pas à m’en sortir, je ne sais pas si je vais m’en sortir grâce au blocage de la caméra. ‘ » Elle s’est réveillée des heures plus tard et ne pouvait plus respirer. «J’étais littéralement comme à bout de souffle», a déclaré Jeannie. «Je ne veux pas me réveiller J alors je rampe hors du lit, je vais chercher de l’aspirine pour réduire le gonflement … l’aspirine colle à l’arrière de ma langue et ne descend pas parce qu’il n’y a pas de trou. » Jeezy l’a emmenée à l’hôpital où elle a appris plus tard qu’un abcès dans sa gorge gonflait. Si elle n’avait pas demandé de l’aide, cela n’aurait pris que quelques heures de plus avant que ses voies respiratoires ne soient complètement fermées. Jeannie a subi une intervention chirurgicale d’urgence et se rétablit tranquillement depuis. Regardez Jeannie raconter son histoire déchirante ci-dessous.

