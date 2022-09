Netflix

Netflix conserve parmi ses films les plus visionnés du moment J’étais ici, qui en quelques semaines a obtenu une large audience. Y a-t-il une vraie histoire derrière ?

J'étais ici : le film Netflix est-il basé sur une histoire vraie ?

le service de streaming Netflix commencé septembre du bon pied et devrait continuer dans la même voie pour redresser sa situation sociale. Jusqu’à présent cette année, des baisses d’abonnés ont été signalées dans le monde entier, générant d’importantes pertes économiques. Pour inverser la situation, ils ont déjà annoncé certaines stratégies, mais en attendant, les titres originaux seront leur principal outil pour reconquérir le public, comme il l’a fait j’étais ici.

Voici le nouveau film écrit et réalisé par Babak Anvari, accompagné sur le livret par Namsi Khan. Ce thriller, qui a reçu des critiques mitigées, est arrivé sur la plateforme le 31 août et dans les premiers jours de septembre, il a réussi à se positionner comme l’un des films les plus joués. George MacKay, Percelle Ascott, Kelly MacDonald, Hugh Bonneville, Varada Sethu, Lee Byford et Antonio Aakeel, entre autres, composent son casting.

De quoi s’agit-il j’étais ici? Ce thriller, qui maintient une note de 7,1/10 sur IMDb, tourne autour d’un jeune graffeur aux tendances rebelles qui se consacre à marquer les maisons de l’élite riche de Londres. Au milieu de ses actions, il découvre un sombre secret lié à un juge prestigieux et se retrouve impliqué dans une situation choquante qui le mettra lui et ses proches en danger.

+ J’étais ici est une histoire vraie ?

La vérité c’est que j’étais ici pas basé sur une histoire vraie, puisqu’il s’agit d’un scénario original de Babak Anvari et Namsi Khan. Cependant, il a été précisé qu’il y a des aspects de la réalité: « Je m’inspire d’événements réels et je les fictionnalise fortement. Pendant le développement du scénario, beaucoup de choses se sont produites dans ce pays et dans le monde qui étaient choquantes à regarder. Depuis que l’idée originale m’est venue quand j’étais au début de la vingtaine, c’est fou que ces choses se produisent encore dans le monde. »expliqué Anvari.

Le cinéaste a raconté NumériqueEspion qu’ils ont essayé de donner une nouvelle image à la police, puisque s’ils recevaient un appel d’un juge de la Cour supérieure, ils diraient qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose et qu’ils sont limités par leur hiérarchie. « À bien des égards, je pense que notre histoire leur donne un peu plus de liberté de faire les choses par rapport à la vraie force de police parce que les choses sont en fait beaucoup plus limitées et compliquées quand il s’agit de ce type d’enquêtes. »il expliqua.

