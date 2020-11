« J’étais à travers le toit »

Netflix a lancé sa série de compétitions hip-hop Rythme + Flow il y a un peu plus d’un an, mais le gagnant, D Smoke, exploite rapidement les opportunités qui lui ont été accordées. La semaine dernière, D Smoke a été nominé pour deux Grammys: meilleur nouvel artiste et meilleur album de rap. Bien qu’il y ait eu une réaction mitigée à certaines des décisions les plus discutables des Grammys (pensez à The Weeknd snub), la catégorie du meilleur album de rap reçoit des tonnes d’éloges. Les sélections sont uniquement lyriques, et D Smoke a été plus qu’honneur d’être inclus aux côtés de noms comme Nas et Royce Da 5’9.

«Je me suis entraîné à ne pas regarder trop loin dans les choses jusqu’à ce qu’elles se matérialisent», a déclaré D Smoke Panneau d’affichage «Je me suis dit que si je n’élevais pas trop mes attentes, il n’y avait pas de vraie déception à vivre. Mais ce faisant, une fois la nouvelle venue, j’ai franchi le plafond. Littéralement, ma voix est fatiguée aujourd’hui de tous les cris que je fais.

Le talentueux rappeur a également commenté le fait que les Grammys se sont largement concentrés sur les albums lyriques cette année. «Cela reflète un besoin de quelque chose de plus dans le rap», a-t-il expliqué. «C’est un temps pour le rap qui nous parle à plus d’un niveau de surface. Ayant traversé quelque chose collectivement en tant que nation, en tant que monde, nous sommes assaisonnés différemment par nos expériences, et donc le rap qui vient d’un artiste qui a de la substance et sait comment s’articuler à un niveau supérieur, je pense que c’est un moment parfait pour le meilleur album de rap reflétant ce type d’artiste. »