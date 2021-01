Jet Kave Adventure est lancé sur les consoles PC et Xbox le 15 janvier

7Levels a annoncé la date de sortie de Aventure Jet Kave sur PC et consoles nouvelle génération. Le jeu était auparavant lancé sur Nintendo Switch. Ce sera le premier titre original de la société à apparaître sur d’autres plateformes.

Aventure Jet Kave est un jeu de plateforme d’action-aventure 2.5D divertissant. Les joueurs prennent le contrôle d’un homme des cavernes pour une action basée sur les compétences. Kave est le chef de sa tribu jusqu’à ce qu’il soit banni. En sortant, Kave découvre un jetpack.

Le jetpack fait de Kave le seul à pouvoir vaincre «l’envahisseur extraterrestre», qui est un type peu aimable essayant de réparer son vaisseau spatial. L’envahisseur fera tout ce qu’il faut pour réparer sa propriété, même si cela signifie déclencher un volcan dangereux.

Kave doit porter le jetpack et vaincre l’envahisseur. S’il atteint son objectif, son ancien voyage peut le reprendre comme leader.

Le jetpack du jeu peut être amusant, mais il faudra un peu de pratique pour le contrôler. Le jeu contient environ 36 niveaux au total, remplis d’environnements colorés. Le jeu présente à la fois des dangers mais aussi des secrets à explorer.

Le héros peut collecter des coquillages précieux, qui étaient la seule monnaie à l’époque. Une fois que Kave a collecté une certaine quantité de coquillages, il peut les utiliser pour améliorer sa force. Il aura besoin de la puissance supplémentaire pour vaincre l’envahisseur.

Les combats de Kave ne sont pas seulement contre l’envahisseur. Il devra également combattre 30 types de bêtes préhistoriques et autres boss. Heureusement, Kave a également son club d’os de confiance pour écraser ses ennemis.

Le jeu propose plusieurs modes en plus de l’histoire principale. En mode Arcade, les joueurs ont une durée de vie limitée. Atteindre le point de contrôle ne rechargera pas la santé de Kave, et il ne peut acheter que des vies supplémentaires entre les niveaux. Si Kave perd tout son cœur et vit avant la fin du niveau, alors c’est « Game Over ».

Les joueurs peuvent se classer dans les classements dans les défis Time, Collectible et No damage. Les joueurs seront en compétition avec d’autres joueurs en ligne pour voir qui a le meilleur score.

La version Steam du jeu a également des réalisations supplémentaires. Certains d’entre eux sont inhabituels mais offriront un divertissement supplémentaire.

Une démo gratuite est également disponible sur Steam pour ceux qui souhaitent tester le titre avant d’acheter. La version Nintendo Switch propose également une démo gratuite.

Aventure Jet Kave lance sur PC, Xbox One, et Xbox X et S le 15 janvier.