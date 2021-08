Jesy Nelson répond aux accusations de pêche au noir à la suite d’un contrecoup

En mai, un article viral a détaillé la longue et problématique histoire de pêche au noir de Jesy.

Jesy Nelson a finalement répondu aux accusations de pêche au noir suite à un contrecoup.

Le terme « pêche au noir » est utilisé pour décrire le moment où les Blancs changent d’apparence pour paraître plus noirs ou racialement ambigus.

En mai, l’ancien chanteur de Little Mix – qui a quitté le groupe en décembre de l’année dernière – était au centre d’une polémique sur la pêche au noir. Bien que les fans de Little Mix et ceux qui suivaient Jesy depuis Le X FactoJe sais qu’elle est blanche, certains viennent tout juste de découvrir son origine ethnique, la croyant métisse à cause de son apparence. Un article viral maintenant supprimé, intitulé Chers fans de Little Mix, nous devons tenir Jesy Nelson responsable, a également détaillé comment les changements physiques de Jesy au fil des ans pourraient être jugés problématiques.

Jesy Nelson répond aux accusations de pêche au noir. Image: RCA Records

Ce n’était pas la première fois que Jesy était accusée de pêche au noir, cependant. Depuis un certain temps maintenant, certains ont noté à quel point la couleur de la peau de Jesy a changé depuis son passage sur The X Factor. En fait, sur certaines images, elle est plus sombre que Leigh-Anne Pinnock et Jade Thrilwall de Little Mix, qui sont toutes deux métisses.

Jesy n’a jamais commenté le contrecoup… jusqu’à maintenant. Dans une nouvelle interview avec The Guardian, Jesy a finalement abordé la critique du blackfishing. « Je ne voudrais jamais offenser personne, et c’était vraiment bouleversant. Je ne savais pas que c’était ce que les gens ressentaient », a déclaré Jesy. La publication a également noté qu’elle semblait « abasourdie par l’allégation ».

Bien que Jesy ait semblé abasourdie par les critiques du blackfishing, d’autres ont insisté sur le fait qu’elle n’aurait jamais pu ne pas remarquer. Apparemment, Jesy a déjà bloqué des comptes qui mentionnaient la pêche au noir dans ses commentaires Instagram.

C’est drôle comment elle a dit qu’elle n’était pas au courant de la situation mais elle a continué à bloquer les fans de poc qui essayaient de l’éduquer — 🧊 (@littlemixwassbi) 21 août 2021

Je veux aussi dire que Jesy Nelson est une menteuse audacieuse ! « Je ne savais pas que les gens ressentaient ça [about her blackfishing” OH BUT YOU KNEW! you blocked anyone who brought it up and limited your comments, so you KNEW people felt that way! — p ❤︎ (@azumanelovebot) August 21, 2021

One Little Mix fan account tweeted: « It’s funny how she said she wasn’t aware of the situation yet she continued to block POC fans who were trying to educate her. » While another added: « Also just wanna say Jesy Nelson is a boldfaced liar! ‘I didn’t know people felt that way about her blackfishing.’ OH BUT YOU KNEW! you blocked anyone who brought it up and limited your comments, so you KNEW people felt that way! »

