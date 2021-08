Jessie J partage une mise à jour dévastatrice sur sa santé qui la rend incapable de chanter

Signature Strokers Jessie Andrews UR3 The All American Girl Masturbateur

Si vous rêvez de vous rapprocher de l'actrice porno perverse Jessie Andrews, et bien, c’est votre jour de chance. Ce manchon de masturbation est une copie fidèle de la partie intime la plus douce de l'actrice américaine. Le manchon est en TPE et en Sil-A-Gel antibactérien, ce qui le rend très réaliste. Si vous utilisez du lubrifiant dans le manchon, la sensation sera encore plus intense et délicieuse. Le manchon est très flexible et élastique, et convient donc à la plupart des tailles. Le masturbateur Jessie Andrews est étanche et facile à nettoyer. Lorsque vous aurez fini d'utiliser le manchon, vous pourrez le retourner et le laver avec de l'eau tiède et un nettoyant pour sex toys. Nous vous recommandons d'appliquer de temps en temps de la poudre pour sex toy dans votre manchon pour garder la structure douce et naturelle.