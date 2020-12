Jessie et James reviennent sur Pokémon GO avec un Shiny Celebi limité

Au cas où des événements Pokémon GO manqueraient en décembre, Niantic nous en donne un de plus.

Ce Pokémon GO de décembre ne cesse de nous étonner. Dans les premiers jours du mois, nous avons reçu à bras ouverts le nouveau Pokémon de la région de Kalos et aussi à la première des stations, la Celebration Station.

Nous aurons également prochainement la célébration de la compilation Community Day de toute l’année et, maintenant, Niantic a annoncé un événement spécial à l’occasion de l’arrivée du film « Pokémon Les secrets de la jungle. »

Jessie et James sont de retour

Les méchants les plus attachants et maladroits que nous ayons jamais rencontrés, Jessie et James, reviennent sur la scène Pokémon GO pour un temps limité. Du lundi 14 décembre Le ballon en forme de Meowth qui transportera les membres de la Team Rocket fera son retour. En les combattant et en les battant plus tôt, nous pourrions capturer Koffing et Dark Ekans avec la version brillante activée. Cette fois, il semble que le Pokémon sera différent.

En parlant de shinys, l’autre grande surprise de Niantic à cet événement est un enquête spéciale qui aura comme récompense finale un Celebi brillant. Le déroulement de l’enquête apporte également une curieuse modification et, cette fois, nous n’aiderons pas le professeur Willow, mais ce seront les mêmes Jessie et James qui nous guident.

Dans le cadre de la dernière partie de l’événement, en le magasin gratuitement Des articles inspirés des tenues que Jessie et James portent dans le film seront disponibles.

Événement avec l’explorateur Pikachu et les Pokémon thématiques du film

Pensiez-vous que Jessie, James et Shiny Celebi étaient tous? Eh bien, vous aviez tort. Le même jour, lundi 14 décembre Explorateur Pikachu apparaîtra dans la nature et les raids. En outre, il aura également sa version brillante activée pour le plaisir des collectionneurs. Cette variante du populaire Pokémon souris de type électrique sera également le protagoniste du en vedette le mardi 15 décembre.

Enfin, ce qui n’est pas peu, pendant trois jours, du 14 au 17 décembre, apparaîtra plus souvent sauvage Hoothoot, Nuzleaf, Drilbur, Cottonee ou Dwebble, entre autres. Aussi, j’espère que nous aurons un Pendant Shiny. Dans la section raids, Lickitung, Mawile, Flygon et Rufflet dominera la plupart des raids, et Igglybuff, Smoochum, Elekid, Magby, Bonsly et Rufflet ils écloseront à partir d’œufs de 5 km.

En lisant attentivement, un La présence la plus notable de Rufflet, et c’est essentiellement parce que Niantic activera sa version variocolor à partir du 14ème. À profiter!

