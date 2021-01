Jessie Buckley en pourparlers pour le nouveau film d’Alex Garland

Après avoir exécuté « Ex machina » et « Annihilation», Guirlande Alex récemment, il s’est rétabli comme l’un des auteurs de science-fiction modernes les plus intéressants d’aujourd’hui grâce à la mini-série « Développeurs« , Qui a été diffusé l’année dernière sous le signal de FX.

De nouveaux rapports indiquent que Guirlande Il est déjà en préparation pour commencer la production de son nouveau film qui, plus tôt cette semaine, il a été annoncé que le projet bénéficiera du soutien de la maison de production A24 et qui a déjà le titre « Menu».

Selon la date limite, « Menu« Sera écrit et réalisé par le même Guirlande, racontant l’histoire d’une femme qui passe des vacances solitaires dans la campagne britannique après la mort de son ex-mari. Le film mettra en vedette la production de Scott Rudin, un collaborateur constant dans la carrière du cinéaste, avec le soutien de Andrew Macdonald et Allon Reich.

L’actrice Jessie Buckley, qui s’est démarqué par sa performance dans les séries télévisées « Fargo » et « I’m Thinking of Ending Things », une bande écrite et réalisée par Charlie Kauffman diffusée via Netflix, est en négociation pour faire partie du casting de ce nouveau bande à côté du britannique Rory Kinnear.

Ce serait la collaboration la plus récente entre Guirlande et A24, après que la société de production ait été un élément important de ses débuts au cinéma en 2015 avec «Ex machina».

Actuellement Guirlande développe une nouvelle mini-série de huit épisodes pour le réseau FX, qui rassemblerait le même casting qu’il a utilisé dans « Développeurs». Le cinéaste veillerait à ce que ce soit l’une des œuvres les plus politiquement chargées de son histoire de carrière.