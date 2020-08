Jessica Simpson est venue à s’aimer malgré une éruption cutanée

24/08/2020 21h24

Jessica Simpson accepte sa “beauté naturelle”, qu’elle a apprise principalement parce qu’elle a dû lutter contre une éruption cutanée qui démange pendant longtemps.

La chanteuse de 40 ans, qui a récemment parlé de sa lutte contre l’eczéma disgracieux, a révélé comment elle faisait face à ses insécurités.

Elle a souffert depuis l’enfance

Lors d’une conversation avec Refinery29.com, l’artiste a révélé: «Je souffre d’eczéma depuis que je suis enfant. Je me souviens avoir été une pom-pom girl et ne pas avoir pu attendre pour mettre ma veste après un match parce que j’avais tellement de boutons sur le dos de mes bras. “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Sa fille est également touchée

La maladie de la peau est réapparue après la naissance de leur fille Birdie, âgée de 17 mois. Jessica a ajouté: «J’ai pesé mon bébé ou lui ai donné du lait et mon mari prenait des photos et j’étais tellement mal à l’aise. La lumière brillait sur mes bras et tout ce que vous pouviez voir était des bosses. “

Source: instagram.com

Une crème l’aide

Pour mettre fin à ses souffrances, la chanteuse a consulté un médecin qui lui a prescrit une crème: “Après une récente crise d’eczéma, j’ai décidé de parler à mon médecin, qui m’a prescrit Eucrisa.”

Après une courte période d’utilisation, Jessica Simpson a vu les premiers succès. La crème a fonctionné.

Source: instagram.com

Elle décolle Extainson

En plus de travailler avec Eucrisa, Jessica a également dit au revoir à ses extensions de cheveux pour montrer une version plus naturelle d’elle-même. Le temps que la célébrité a passé à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus lui a donné l’occasion de passer plus de temps avec sa famille.