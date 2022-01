Jessica Rothe remplace Samara dans le tissage Boy Kills World de Moritz Mohr

Jessica Rothe a remplacé Samara Weaving dans le prochain thriller d’action Garçon tue le monde. Rothe rejoindra le film dans un second rôle, essayant le rôle d’un assassin appelé le 27 juin. Selon Le journaliste hollywoodien, Prêt ou pas l’actrice Samara Weaving a dû se retirer de son casting dans le film en raison de ses engagements antérieurs qui ont provoqué un conflit d’horaire.

Rothe rejoindra un ensemble dans Garçon tue le monde, qui comprendra Bill Skarsgård (Elle, blonde atomique) jouant le personnage central, ainsi que Yayan Ruhian (John Wick : Chapitre 3 – Parabellum), Isaïe Mustafa (Chasseurs d’Ombres) et Andrew Koji (Œil de vipère).

Rothe est surtout connue pour son interprétation de Theresa ‘Tree’ Gelbman dans Joyeux jour de la mort et Joyeux jour de la mort 2U, tous deux dirigés par Christopher Landon. Elle a également joué des rôles de soutien clés dans des films comme La La Terre (2016) et Loups (2016). Elle apparaît actuellement en tant que Samantha dans John Cusack-starrer Amazon original utopie, un rôle qu’elle a endossé en 2020.

Garçon tue le monde est dirigé par le réalisateur Moritz Mohr. Ce serait le premier long métrage de Mohr, cependant, il a déjà réalisé des courts métrages et des épisodes d’une série télévisée. Il est surtout connu pour avoir écrit, produit et réalisé le court métrage de 2005 Akumi. Mohr n’est rien de moins qu’un vétéran de l’industrie, il y travaille professionnellement depuis plus de quinze ans. Il a travaillé sur plusieurs projets dans plusieurs départements, y compris le montage et les effets visuels. Mohr participe à la réalisation de Garçon tue le monde par Arend Remmers et Tyler Burton Smith (Un jeu d’enfant) en tant que scénaristes, adaptant le scénario d’une histoire originale de Mohr et Remmers.





Outre Mohr, le film a Sam Raimi impliqué dans le projet en tant que producteur. Raimi est connu pour avoir réalisé Trilogie Spider-Man [2002-2007] et produire et diriger La mort diabolique. Raimi devrait également réaliser le prochain film Marvel Cinematic Universe Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Garçon tue le monde est l’histoire d’un garçon sourd et muet joué par Bill Skarsgård. Le synopsis IMDB du film se lit comme suit :

m>Un film d’action de rêve sur la fièvre dystopique qui suit Boy, un sourd-muet à l’imagination vibrante. Lorsque sa famille est assassinée, il est formé par un mystérieux chaman pour réprimer son imagination enfantine et devenir un instrument de mort.

Outre Raimi Productions de Sam Raimi, le film sera coproduit par Vertigo Entertainment, Nthibah Pictures et Hammerstone Studios. Garçon tue le monde subira la production et le tournage le 14 février en Afrique du Sud. Pas de date de sortie pour Garçon tue le monde a encore été finalisé.





