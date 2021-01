Jessica Rothe explique comment un crossover bizarre et heureux du jour de la mort pourrait fonctionner

La plus récente incursion du réalisateur Christopher Landon dans l’horreur / la comédie, Bizarre, présente de nombreuses similitudes avec ses efforts précédents, Joyeux jour de la mort, la star de ce dernier estimant désormais que la meilleure voie à suivre pour les deux franchises est de les faire entrer en collision. Jessica Rothe, qui joue le personnage principal « Tree » dans les deux films du Joyeux jour de la mort série, pense qu’il est tout à fait possible, compte tenu de la mythologie mêlée de magie et de science-fiction des deux franchises, qu’un crossover Freaky et Happy Death Day se réunisse sur grand écran.

« Je pense que c’est tout à fait la voie à suivre car, comme vous l’avez dit, [Kathryn Newton’s Butcher in Freaky] incarne tellement de force, de puissance et de dureté tordue dans ce rôle. J’ai eu tellement de chance de le voir le week-end d’ouverture, et il a des performances tellement amusantes et sauvages de Kathryn et de Vince [Vaughn]. Je suis donc d’accord avec vous pour dire qu’il faut absolument que ce soit une confrontation entre Tree et Millie. Et peut-être que Vince peut faire une apparition en tant que Scream Queen parce qu’il nous a donné une course pour notre argent. Il a fait un très bon travail. «

Les intrigues sinueuses et l’utilisation des tropes de science-fiction, ainsi que la similitude de ton et la subversion des attentes à travers les deux Joyeux jour de la mort et Bizarre permettrait certainement à Landon de rapprocher les deux mondes s’il le souhaite. C’est la capacité du réalisateur à renverser l’attente que Rothe aime, avec l’actrice pleinement à bord si Landon décidait de lancer Tree et Freaky Blissfield Butcher ensemble.

« Mais c’est ce que j’aime dans le travail de Chris; il subvertit des choses comme ça. Qui aurait jamais pensé que Vince Vaughn serait la prochaine grande reine du cri? Il a trouvé beaucoup de vérité, d’honnêteté et de vulnérabilité. Ce sont des couleurs que je Je n’ai jamais vu Vince Vaughn se produire auparavant, et c’est l’une des choses que j’aime dans les films aux genres variés. Il y a beaucoup plus de permission pour les acteurs de sortir des boîtes dans lesquelles les gens ont l’habitude de les voir. «

Sorti en 2017, le premier Joyeux jour de la mort suit Jessica Rothe en tant qu’étudiante, Theresa « Tree » Gelbman, qui est assassinée la nuit de son anniversaire et commence à revivre la journée à plusieurs reprises, à quel point elle entreprend de trouver le tueur et d’arrêter sa mort. Les choses deviennent encore plus folles dans la suite, Joyeux jour de la mort 2U, qui suit à nouveau Tree, qui cette fois est accidentellement transportée dans une autre dimension, où elle doit revivre une version différente du même jour à plusieurs reprises alors qu’elle tente de rentrer chez elle, alors qu’un nouveau tueur est en liberté.

Dernières années Bizarre Pendant ce temps, il s’agit d’une torsion sur le genre d’échange de corps et se concentre sur Kathryn Newton dans le rôle de Millie Kessler, une lycéenne tourmentée, qui change involontairement de corps avec un tueur en série masculin d’âge moyen, joué par Vince Vaughn.

Si les deux franchises restent séparées, Jessica Rothe a également déclaré qu’elle était prête à se connecter à Joyeux jour de la mort 3, peu importe le temps que cela prend. « Je pense que c’est juste une question de voir si l’opportunité existe dans le monde », a déclaré l’actrice l’année dernière. « Mais le plus drôle, c’est que j’ai le sentiment que ce soit maintenant ou dans cinq ans, dix ou vingt ans, si nous retirons un Jamie Lee Curtis d’Halloween et que Tree revient comme un dur à cuire de 50 ans, je sais que nous obtiendrons pour raconter le reste de l’histoire. J’adore Tree, j’aime tellement ce personnage et je me sens très, très reconnaissant d’avoir fait partie de ça. «

Souhaitez-vous voir Joyeux jour de la mort et Bizarre crossover à l’écran? Lisez l’interview complète sur The Hollywood Reporter.

Sujets: Freaky, Happy Death Day, Blumhouse