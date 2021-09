Jessica Rabbit a reçu une cure de jouvence «plus pertinente»

La Provençale – La Crème de Jouvence Anti-Rides – Soin Visage Certifié Bio – Huile d’Olive Bio AOC Provence – Pour Tous Types de Peaux, Même Sensibles – 50 ml

Crème de jouvence anti-rides formulée à partir de feuilles d'olivier et d'huile d’olive BIO à l'efficacité antioxydante, Pour tous types de peaux même les plus sensibles Résultats : Votre peau est nourrie, adoucie, sublimée, plus ferme et plus confortable, Votre visage rayonne naturellement de beauté, Parfumé, vous profitez d'une expérience sensorielle enivrante Application : Appliquer chaque matin sur le visage et le cou Soin fabriqué en France, Formulé avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle certifiés Bio par Ecocert, Parfum délicat composé à Grasse, Voyage olfactif au cœur de la Provence, Flacon 100% Recyclable Contenu : 1x La Crème de Jouvence Anti-Rides La Provençale Bio, Contenance : 50 ml