Jessica Nigri porte des pasties scintillantes sous un soutien-gorge plongeant dans un costume de sorcière sexy

Bien qu’elle soit presque à la mi-novembre, la mannequin américaine de cosplay Jessica Nigri semble toujours être dans l’esprit d’Halloween. Vendredi, la femme de 31 ans a partagé une série de clichés grésillants qui la montraient habillée en sorcière sexy avec ses 4,1 millions d’abonnés Instagram.

Sur les photos, Jessica a posé sur le sol recouvert d’un matériau duveteux blanc devant du cellophane irisé. Elle a choisi de porter des pasties scintillantes sous un soutien-gorge plongeant orné de dentelle, de strass, de clous et d’un cœur lavande. Elle portait également une paire de sous-vêtements assortis et des bas à rayures transparentes. Ses courbes incroyables, sa section médiane tonique et ses jambes maigres ont été mises en valeur.

Le YouTuber a terminé le look avec un chapeau de sorcière à cornes, des gants en cuir aux coudes et un collier tour de cou complexe. Elle portait également une perruque bleu pastel et des lentilles de contact bleu vif.

La première image montrait Jessica agenouillée, les jambes écartées. Elle toucha le bord de son chapeau et regarda directement l’objectif de la caméra avec sa bouche légèrement ouverte. Elle a changé sa position pour la photo suivante en se couchant sur le côté tout en tenant ce qui semble être une réplique d’un bâton de sorcier.

Dans la légende de l’article, la sensation des médias sociaux a révélé que son cosplay était une création originale. Elle a également imploré ses abonnés de partager leurs opinions concernant la série de photos. Jessica a ensuite interrogé les fans sur leurs «traditions de vacances».

Les fans ont afflué vers la section des commentaires pour répondre à ses questions.

« 2 et manger de la bonne nourriture et sortir », a écrit un commentateur, avec à la fois un cœur rose et un emoji œil de cœur.

«Chaque matin de Noël, ma femme et moi regardons Diehard et Arme mortelle», A sonné un quatrième utilisateur d’Instagram.

De nombreux commentateurs ont également pris le temps de lui faire des compliments. Alors que certains ont simplement utilisé une piste d’emoji pour exprimer leur admiration pour le modèle, d’autres ont été décidément plus vocaux dans leurs louanges.

«Ahhhhhhh !!! Freakin incroyable !! Un de mes favoris absolus jusqu’à présent! jaillit un admirateur, ajoutant une chaîne d’emoji de feu, d’oeil de cœur, d’étincelle et de cœur noir au commentaire.

« Donc [g]orgeous et fou chaud », a ajouté un autre dévot.

Le message semblait être un favori des fans car il a rapidement accumulé plus de 49 000 likes.

C’est loin d’être la première fois que Jessica montre ses incroyables atouts sur les réseaux sociaux. En fait, la majorité de ses publications sur Instagram consistent en elle portant des costumes révélateurs.

Par exemple, le mois dernier, elle a téléchargé une photo dans laquelle elle portait un petit haut de bikini et une paire de bas à peine là tout en cosplayant comme une version sexy du personnage de Mitsuri Kanroji de Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba.