Jessica Jones rejoindrait Daredevil et Kingpin dans la série Echo de Marvel

Il ne faut pas trop longtemps pour que les fans de Marvel spéculent sur ce qui pourrait se passer dans un avenir proche du MCU. En ce qui concerne les anciennes émissions de Netflix comme Casse-cou et Jessica Jones, il en faut encore moins. Récemment, Disney a suscité de l’intérêt pour Jessica Jones en changeant l’image de la plaque de titre de l’émission en Alias ​​Jessica Jones, un petit changement mais qui ne vaut pas la peine d’être fait à moins que quelque chose ne soit prévu pour le détective privé de super-héros de Krysten Ritter. Maintenant, avec les rapports qui Casse-cou les stars Charlie Cox et Vincent D’Onofrio doivent revenir en tant que Matt Murdock et Wilson « Kingpin » Fisk dans le prochain Écho série, il y a une rumeur selon laquelle l’un des scénarios de la série amènera également Jessica Jones dans le MCU.

D’après la chaîne YouTube La planète hebdomadaire, Écho inclura Matt Murdock à la recherche de Jessica Jones pour des raisons actuellement inconnues. Bien que chaque rumeur de Marvel ne soit que cela jusqu’à ce qu’elle soit confirmée par Kevin Feige et son équipe, celle-ci semble correspondre à de nombreuses autres petites mises à jour et chuchotements autour du personnage de Ritter, dont certains proviennent de l’actrice elle-même.

Ritter a réussi à susciter à plusieurs reprises l’intérêt pour le possible retour de Jessica Jones grâce à des photos partagées sur son compte Instagram. Qu’il s’agisse de photos de l’actrice arborant des coiffures qui ressemblent beaucoup à celles de son personnage Marvel, de photos prises à proximité d’endroits où Marvel est bien connu pour filmer ou taquiner des retrouvailles avec d’anciens Défenseurs stars avec des photos d’elle avec Luc Cage star Mike Colter, Ritter a certainement un peu trop attisé les incendies car il n’y a pas de plan pour que Jessica Jones fasse une apparition au MCU. Ajoutez le changement récent apporté au nom et au logo de la série, ainsi que Ritter publiant le Jessica Jones affiche la semaine dernière, et tout indique l’arrivée imminente de Jones.





Marvel Studios a toujours un plan pour ses enfants perdus

Marvel Studios / 20th Century Fox

Au fil des ans, Marvel Studios a lentement repris le contrôle de certains de ces personnages apparus dans des films et des émissions de studios autres que Disney. Grâce à la fusion avec Fox, les Fantastic Four, X-Men et Deadpool sont désormais tous prêts pour les apparitions du MCU, et avec la fermeture de la branche Marvel Television de Netflix, les stars de La saga des défenseurs semblent presque certains de tomber tôt ou tard dans l’univers cinématographique Marvel.

En ce qui concerne Jessica Jones, la favorite des fans serait bien accueillie par les fans de Marvel, et Ritter a été heureuse de dire qu’elle reviendrait au rôle « en un éclair ». Elle a dit auparavant ScreenRant: