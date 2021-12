Jessica Henwick veut revenir en tant que Colleen Wing dans le MCU

Les vannes ont été ouvertes avec Marvel’s casse-cou série sur Netflix croisant officiellement avec l’univers cinématographique Marvel. Un personnage surprise se révèle dans Oeil de faucon et Spider-Man : Pas de chemin à la maison ont lié les deux mondes, et maintenant, les fans se demandent quels autres personnages du « Defendersverse » pourraient apparaître ensuite. Une personne que de nombreux fans aimeraient voir apparaître est Colleen Wing, un personnage joué par Jessica Henwick qui est apparu dans Poing de fer et d’autres émissions Marvel sur Netflix.

Il n’y a pas de plan défini pour le moment pour que Colleen Wing soit intégré au MCU. Henwick avait même envisagé d’essayer un autre rôle dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, bien qu’elle ait choisi de poursuivre Les résurrections matricielles plutôt. S’adressant au Hollywood Reporter, Henwick dit qu’une partie de la raison pour laquelle elle est décédée Shang-Chi était parce qu’elle voulait garder l’espoir du retour potentiel de Colleen.

« Cela est certainement venu dans la discussion. Si je le faisais [Shang-Chi], je mettrais effectivement Colleen au lit. Ce n’était pas le facteur principal, mais c’est certainement venu dans la conversation. J’aime Colleen. Elle a changé ma vie. Bien sûr, si j’avais l’opportunité de la revoir, je le ferais, mais je ne sais pas à quel point c’est probable. Charlie était au courant de cette opportunité ans il y a. Il savait déjà que cela se passait. Je pense que j’aurais déjà entendu s’il y avait eu des plans avec Colleen. »

Comme le dit Henwick, Charlie Cox savait qu’il reviendrait en tant que Matt Murdock dans le MCU depuis très longtemps, même s’il a toujours joué timidement. Le fait qu’elle n’ait toujours pas entendu un mot de Marvel Studios à propos de Colleen a conduit Henwick à supposer que le retour du personnage est peu probable. Même ainsi, les chances sont peut-être encore meilleures que jamais avec autant d’enthousiasme des fans pour les retours d’autres personnages majeurs de casse-cou. Il y a des appels pour que les stars des autres émissions Marvel sur Netflix entrent également, donc si Marvel décide un jour que Colleen mérite d’être revisitée, Henwick sera prêt.

Ce serait cool! Si c’était le bon moment, le bon projet, c’est sûr. J’aime Colleen. Mais on verra. Je lui ai donné une fin heureuse. Elle vit heureuse à New York avec Misty [Simone Missick]. Ils dirigent leur propre entreprise ensemble. Donc elle est bien là où elle est aussi. »

On ne sait pas si Colleen Wing reviendra un jour, mais Henwick peut maintenant être vue dans son dernier rôle de Bugs dans le nouveau film Les résurrections matricielles. Elle fait également partie du casting de L’homme gris, un thriller d’action à venir réalisé par les frères Russo qui met également en vedette Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Alfre Woodard et Rege-Jean Page. Un autre grand projet à venir, celui de Rian Johnson couteaux dehors 2, mettra également en vedette l’actrice dans un rôle principal. Pendant ce temps, elle exprime le rôle principal dans la nouvelle série animée Blade Runner : Lotus noir.

