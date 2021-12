Jessica Henwick a refusé Shang-Chi pour poursuivre les résurrections Matrix

Si vous deviez choisir entre jouer dans un film majeur de Marvel Studios ou une suite d’action attendue avec Keanu Reeves, laquelle choisiriez-vous ? C’était une vraie question à laquelle Jessica Henwick était confrontée, car elle était confrontée à la poursuite d’un rôle dans l’une ou l’autre Shang-Chi et la légende des dix anneaux ou Les résurrections matricielles. Aucun des deux n’était une garantie, mais on a dit à Henwick de décider entre auditionner pour l’un ou l’autre, en fin de compte avec le quatrième Matrice film.

Jessica Henwick a détaillé sa décision de Divertissement hebdomadaire, affirmant que Disney et Warner Bros. étaient au courant de l’intérêt de la partie adverse pour Henwick, lui lançant un ultimatum. Henwick dit que cela lui a rappelé ironiquement le choix que Neo (Keanu Reeves) est accordé par Morpheus (Laurence Fishburne) dans l’original Matrice film, un moment qui sera apparemment recréé d’une manière Les résurrections matricielles. Dans tous les cas, elle a auditionné et a finalement décroché le rôle de Bugs dans la suite.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Ce fut un moment de pilule rouge / pilule bleue pour moi », a déclaré Henwick à propos du choix. Elle décrit également son personnage comme « les yeux du public » dans Résurrections. Elle est l’une des nombreuses nouvelles venues dans la franchise, rejoignant Yahya Abdul-Mateen II en tant que version alternative plus jeune de Morpheus. Parmi les autres nouvelles stars, citons Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci. Bien entendu, Keanu Reeves est de retour aux côtés de Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith.

Jessica Henwick a également teasé un « nouveau ton » et « un nouveau look » pour La résurrection matricielle, ce qui rend la suite plus « joyeuse » que les autres épisodes de la série. Cela fait écho à des sentiments similaires partagés par Keanu Reeves, qui a été « frappé par la quantité d’humour qu’il contient », bien qu’il ait ajouté: « Cela jette le Matrice gantelet à nouveau; c’est super intelligent, intelligent, divertissant, plein de suspense et drôle.

Yahya Abdul-Mateen II décrit également Les résurrections matricielles comme, « De toutes les choses de science-fiction que j’ai faites, Matrice est celui qui est le plus ancré dans la réalité, ironiquement. Il y a tous les concepts élevés qui entourent La matrice dans notre histoire, mais vraiment, il y a tellement de cœur et d’humanité qui dirigent ce récit. »

« Quand j’ai lu le script de ce film, j’ai pleuré, parce que l’idée de regarder ces deux acteurs emblématiques dans ces deux parties emblématiques revenir et se battre pour retrouver leur amour m’a détruit », a également déclaré la co-star Jonathan Groff à propos du script. .

Lana Wachowsksi dirige Les résurrections matricielles utilisant un scénario co-écrit avec David Mitchell et Aleksandar Hemon. Nous verrons comment ce film se comportera lors de sa sortie, mais Warner Bros. s’est déjà pré-engagé pour une suite tant que Wachowski reviendra. La PDG de l’entreprise, Ann Sarnoff, avait précédemment déclaré à Deadline : « Chaque fois que Lana veut faire un film, nous sommes tous dedans. »

Les résurrections matricielles devrait sortir en salles et sur HBO Max le 22 décembre 2021. La stratégie de sortie jour et date suit les retards précédents, car à un moment donné, la suite devait même être diffusée le même jour qu’un autre Keanu prévu film de Reeves, John Wick : Chapitre 4. Cette nouvelle nous vient de Divertissement hebdomadaire.





It’s a Wonderful Life All-Star Table Read rend hommage à Ed Asner Ce Mardi Je donne, offrez le cadeau qui donne en retour et faites un don pour voir le tableau en ligne en direct lu de It’s a Wonderful Life.

Lire la suite





A propos de l’auteur