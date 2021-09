Jessica Chastain répond à Oscar Isaac l’embrassant sur le bras sur le tapis rouge

Jessica Chastain a répondu à la réaction d’elle moment viral sur le tapis rouge avec la co-vedette Oscar Isaac au Festival du Film de Venise, après que les utilisateurs des médias sociaux soient entrés dans une frénésie – les couronnant le « couple le plus chaud » malgré le fait qu’ils ne sont pas réellement tensemble.

Le duo étaient dans Venise pour le première de leur nouveau drame mini-séries Scènes De UNE Mariage, qui est un remake de la série suédoise de 1973 du même nom par Ingmar Bergman.

Crédit : PA

Alors qu’ils marchaient sur le tapis, Chastain, 44 ans, et Isaac, 42, on pouvait les voir se tenir la main, s’embrasser et se sourire tendrement.

À un moment donné, Chastain a même drapé son bras à travers l’épaule de sa collègue, l’incitant à rendre la pareille en se penchant pour lui embrasser le bras.

Crédit : PA

Le moment a été filmé et slargement diffusé en ligne, avec une personne tweetant : « Tsa vidéo de Oscar Isaac et Jessica Chastain est littéralement la chose la plus sexy que j’aie jamais vue. »

Un autre a dit : « Dieu bénisse la personne qui a décidé de au ralenti cette vidéo de Oscar Isaac et Jessica Chastain à Venise. Le tendre coup de bras, le sourcil levé… ils nous donnent le tapis rouge chimie que nous n’avons même pas prendre conscience de Nous avions besoin. »

Un troisième a écrit : « Ok donc tle sien Oscar Isaac / Jessica Chastain Le clip du tapis rouge est la chose la plus chaude que j’aie jamais vue. »

Maintenant, Chastain a répondu elle-même, ayant simplement posté une photo très appropriée de Morticia et Gomez Addams de La famille Addams cinéma.

« Le 12 septembre », a-t-elle écrit, en référence à la date de sortie de la série, ajoutant un emoji du diable.

Autres ont a souligné que les deux sont tous les deux mariés – Chastain to italien Gian Luca Passi de Preposulo (qui est le fils d’un comte), Isaac à la scénariste danoise de 39 ans Elvira Lind – en disant les gens ne devraient pas prendre leur alchimie trop au sérieux.

L’un a dit : « Tout le monde convaincu Oscar Isaac/Jessica Chastain il doit y avoir quelque chose qui se passe juste pour montrer que nous devons ramener les roms et les tests de chimie. Avant, les stars étaient compatibles et montraient des shows tout en faisant de la promo !«

Un autre était d’accord : « Oscar Isaac et Jessica Chastain les acteurs essaient-ils d’amener les gens à regarder une émission de HBO lol. »

Crédit : PA

Les deux sont également amis depuis un certain temps, s’étant liés d’amitié à Julliard.

S’adressant aux journalistes, Chastain a déclaré que c’était une « bénédiction et une malédiction » de jouer la femme d’Isaac dans la nouvelle émission – une bénédiction car ils n’avaient pas besoin de se connaître et pouvaient être ouverts les uns avec les autres, mais aussi une malédiction parce que tils ne pouvaient pas faire une pause dans leur union.

Selon l’Associated Press, Chastain a déclaré qu’ils étaient même arrivés au point « où nous nous lisions dans les pensées des uns et des autres ! », ajoutant : « Donc J’étais comme ‘Sortez de ma tête!’

« J’ai senti dans ce travail qu’il n’y avait pas de temps calme. »

Crédit : PA

Isaac, qui a déclaré que leurs enfants étaient ensemble dans le même groupe de jeu, a également convenu que leur amitié étroite posait » ses propres défis » lors du tournage d’un projet aussi intense que » vous vous souciez tellement de la personne « .

Les deux, qui ont également joué côte à côte dans les années 2014 Une année des plus violentes, a utilisé un coordinateur d’intimité et a beaucoup parlé pour planifier confortablement les scènes de la chambre.