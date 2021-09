Jessica Chastain ne connaissait pas le nom de son personnage de Dark Phoenix avant de voir le film

Jessica Chastain a récemment parlé de l’échec au box-office qui a été Phénix sombre, le dernier film de Fox X-Men de 2019. Chastain a mentionné qu’elle ne connaissait même pas le nom de son personnage jusqu’à ce qu’elle ait vu le film. Dans une récente interview avec le podcast Happy Sad Confused, Chastain a parlé du flop des super-héros et de la production désordonnée qui s’est déroulée dans les coulisses.

« Je pense que le studio a été acheté à un moment donné », Jessica Chastain a déclaré, faisant référence à la fusion éventuelle de Fox et Disney. « Je ne savais même pas quel était le nom de mon personnage jusqu’à ce que je voie le film. Que se passe-t-il ? »

Chastain a ensuite parlé de travailler avec Simon Kinberg, le directeur de Phénix sombre. Son expérience de travail avec le X Men producteur était positif et les deux semblent avoir une bonne relation de travail les uns avec les autres. « C’était quelque chose d’intéressant. Simon Kinberg, qui l’a réalisé, est un être humain incroyable, et j’ai retravaillé avec lui [on The 355]; Je l’aime », a déclaré Chastain.

Phénix sombre a fini par être retardé de manière importante en raison de la longue post-production et des reprises cohérentes. Ces nouvelles prises de vue étaient en partie dues à des tests de dépistage négatifs dont Fox n’était pas satisfait. Le film a également été réécrit plusieurs fois, changeant les antagonistes, ce qui pourrait expliquer pourquoi Chastain n’avait aucune idée de qui était son personnage. Selon RBC, « le film devait à l’origine présenter le Hellfire Club et le retour d’Emma Frost. Ils ont finalement été remplacés par Skrulls lors des réécritures, qui ont été remplacés par le D’Bari dans d’autres réécritures. »

Lorsque Phénix sombre a finalement fait ses débuts, il a reçu des critiques sévères de la part des critiques et du public, ainsi qu’un début choquant pour un film X-Men. Selon Screenrant, le film a fini par perdre plus d’argent que n’importe quel film en 2019. Il « a enregistré une perte totale de 133 millions de dollars après avoir culminé à 252 millions de dollars au box-office mondial ». C’est aussi le film X-Men le moins rentable, en plus Les nouveaux mutants, mais c’est son propre gâchis.

Dans le film, Chastain incarne Vuk, le chef du peuple D’Bari qui s’est échappé de sa planète avant qu’elle ne soit détruite. Le D’Bari peut prendre l’identité des autres, une capacité très similaire aux Skrulls vus dans Capitaine Marvel. Vuk a cherché à exploiter le pouvoir du phénix noir que Jean Gray (Sophie Turner) avait absorbé.

Chastain a mentionné dans l’interview qu’elle aimait jouer aux super-vilains et qu’elle ne voudrait pas jouer un super-héros en raison du contrat et des engagements étendus qui accompagnent ces rôles maintenant.

« Donnez-moi un super-vilain, je ne veux pas être un super-héros parce que si vous êtes un super-héros, vous faites dix films », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas signer un contrat de dix ans. »

Chastain a maintenant deux nouveaux projets. L’un est Scènes d’un mariage, une nouvelle émission sur HBO, avec Oscar Isaac. L’autre est Les yeux de Tammy Faye où elle joue la défunte télévangéliste. Le film raconte l’ascension de Tammy Faye et de son mari, Jim Bakker (Andrew Garfield) dans le monde de la radiodiffusion religieuse. Chastain entre déjà dans la conversation des Oscars avec sa performance dans le film. Cette nouvelle est née chez NME.

