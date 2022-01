Jessica Chastain est prête à rejoindre le MCU en tant que méchant unique

La nominée aux Oscars Jessica Chastain n’est pas étrangère à l’engouement moderne pour les films de bandes dessinées, ayant joué dans le 2019 X Men sortie Phénix sombre, mais bien que cette incursion dans le monde Marvel ait fait défaut, l’actrice est très ouverte à l’idée de rejoindre l’univers cinématographique Marvel à l’avenir. Mais seulement si elle peut jouer un méchant « un et fait ».

« Je pense que je serais plus intéressé à jouer un méchant qu’un héros de bande dessinée, parce que je pense que les méchants s’amusent plus, honnêtement. J’aimerais que ce soit un méchant qui est déjà établi dans les bandes dessinées et non créé, comme, une nouvelle chose. Et, aussi, j’aimerais que ce soit un méchant pour lequel vous n’avez pas à signer un si long contrat. Je suis un genre de fille unique. Donc ce serait génial de jouer un personnage qui était méchant et qui disparaissait ensuite. »

S’exprimant dans une récente interview avec Comicbook.com, Chastain a apparemment un problème subtil avec le personnage qu’elle a été chargée de représenter dans Phénix sombre, déclarant sans équivoque que, si elle se voyait proposer un rôle dans le MCU, il faudrait qu’il s’agisse d’un personnage «déjà établi» et non «d’une nouvelle chose». Alors que le personnage de Dark Phoenix de Chastain, Vuk, le chef d’une race extraterrestre qui change de forme connue sous le nom de D’Bari, apparaît dans les pages de Marvel Comics, ils ne sont pas une présence particulièrement connue ou bien établie. Non seulement cela, mais Vuk subit des changements assez substantiels lorsqu’il passe de la page à l’écran.

Ainsi, si Marvel Studios souhaite ajouter Jessica Chastain à leur liste, ils devront trouver le rôle méchant parfait pour qu’elle joue. Chastain est l’une des actrices les plus talentueuses d’Hollywood, ayant démontré ses talents dans des Zéro sombre trente (2012), Interstellaire (2014), Le jeu de Molly (2017), et Les yeux de Tammy Faye (2021). Nul doute qu’elle ferait un ajout bienvenu au MCU, l’actrice se délectant de la chance de jouer un méchant qui se présente, déchaîne un peu de chaos, puis part pour ne jamais revenir.

Jessica Chastain peut actuellement être vue en train de fléchir ses côtelettes de film d’action dans un film d’espionnage Le 355. Retrouvailles avec Phénix sombre réalisateur Simon Kinberg, Le 355 trouve Chastain dans le rôle de l’agent de la CIA Mason « Mace » Brown, qui doit s’allier à un agent allemand rival, un informaticien de pointe et un psychologue colombien lorsqu’une arme top secrète tombe entre les mains d’un groupe de mercenaires. Ensemble, les quatre femmes se lancent dans une mission effrénée pour sauver le monde tout en gardant une longueur d’avance sur une figure mystérieuse qui suit chacun de leurs mouvements.





Issu d’un scénario de Theresa Rebeck et Kinberg, et d’une histoire de Rebeck, le titre Le 355 fait référence à l’agent 355, le nom de code d’une espionne des Patriots pendant la Révolution américaine, et met en vedette un casting de stars comprenant Penélope Cruz, Bingbing Fan, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Édgar Ramírez et Sebastian Stan aux côtés de Jessica Châtier.

Le 355 est sorti en salles aux États-Unis le 7 janvier 2022, par Universal Pictures.





