Jessica Biel parle de la naissance de son « bébé secret COVID »

Justin Timberlake a fait les gros titres plus tôt cette année lorsqu’il a confirmé que lui et sa femme Jessica Biel avaient accueilli leur deuxième enfant, un fils nommé Phineas, l’été dernier.

Maintenant, Bienne donne aux fans plus de détails sur l’arrivée de Phineas, qui s’est produite il y a près de 11 mois. « J’ai eu, comme, un bébé COVID secret », a plaisanté l’acteur de 39 ans à Dax Shepard dans le dernier épisode du podcast de Shepard, « Armchair Expert ».

« Ce n’était pas comme si c’était censé être un secret. C’est juste que COVID est arrivé, puis je suis allée dans le Montana avec ma famille et je ne suis jamais partie », a-t-elle ajouté.

Justin Timberlake et Jessica Biel ont accueilli « un bébé COVID secret » en 2020. Christopher Polk / NBCU

L’alun de « 7th Heaven » a déclaré qu’elle et Timberlake, 40 ans – qui partagent également un fils de 6 ans nommé Silas – ont dû se réadapter pour avoir à nouveau un nouveau-né à la maison.

« J’ai oublié ce qui se passe », a déclaré Bienne en riant. « A vous, en tant que personne, en tant qu’humain. Avec votre partenaire, avec votre horaire de sommeil. J’ai oublié. Je suis heureux que nous soyons depuis 11 mois parce que c’était sérieux. »

Bienne craignait que les protocoles de sécurité contre les coronavirus n’empêchent Timberlake de la rejoindre à l’hôpital pour la naissance de Phineas. Mais heureusement, les restrictions de l’hôpital avaient changé et Timberlake était à ses côtés lorsque leur petit garçon est arrivé.

« Je pense que si j’avais dû être là seul, ça aurait été horrible. J’aurais eu très peur », a déclaré Bienne.

Avoir deux enfants est certainement beaucoup plus de travail, dit-elle, mais c’est aussi plus amusant.

« Quelqu’un m’a dit : ‘Deux, c’est comme avoir mille.’ Et c’est exactement ce que l’on ressent », a déclaré Bienne. « L’équilibre de tout est très différent et super difficile.

« Je veux dire, c’est incroyable. C’est tellement intéressant. C’est tellement drôle. Les conversations que j’ai maintenant avec mon enfant de 6 ans sont tellement cool. Genre, c’est une vraie personne qui dit les choses les plus drôles et il est tellement sensible et tendre. C’est tellement intéressant de voir cette partie se produire et le petit est tout simplement mignon comme l’enfer », a-t-elle ajouté.

Quant à l’avenir de ses fils, Bienne a dit qu’elle préférerait que Silas et Phineas n’a pas suivre leurs parents dans des carrières dans le showbiz – bien qu’elle ne soit pas le genre de mère qui « étoufferait jamais un rêve ».

« Ma réaction instinctive est : ‘Oh, mon Dieu, non. S’il te plaît, non' », a-t-elle déclaré. « Mais ensuite je regarde ces enfants et je me dis ‘Oh merde, ils vont probablement être musicaux. Qu’allons-nous faire? Genre, ne pas les laisser jouer du piano ou ne pas les laisser prendre une leçon de chant si c’est leur passion ?' »

