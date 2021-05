Jesse Williams quitte Grays Anatomy après 12 saisons

Jackson Avery, le dernier membre restant du Plastics Posse, est officiellement en train de quitter l’hôpital Grey Sloan Memorial.

On y va encore une fois! L’anatomie de Grey est sur le point de dire adieu à un autre acteur de longue date. Après 12 saisons et 11 ans à jouer le Dr Jackson Avery, Jesse Williams quitte le drame médical à succès ABC.

À partir de la saison 17, Jesse Williams était l’un des acteurs les plus anciens de la série, derrière les originaux Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr., et Kevin McKidd, qui a rejoint la saison 5. Jackson Avery a été présenté pour la première fois dans la saison. 6 lors de la fusion entre les hôpitaux Seattle Grace et Mercy West.

Le dernier épisode de Jesse en tant que Jackson sera diffusé dans deux semaines le 20 mai, qui est la finale de la saison 17. Voici comment la série a organisé le départ du personnage et comment cela implique April Kepner de Sarah Drew. Spoilers à venir!

Pourquoi Jesse Williams part-il L’anatomie de Grey?

Grey’s Anatomy: Jesse Williams sort après 12 saisons. Image: Mike Rosenthal, Eric McCandless / Walt Disney Television via Getty Images

Comment Jackson est-il parti L’anatomie de Grey?

Si vous n’êtes pas à jour avec les récents épisodes de l’émission, voici votre bref récapitulatif de Jackson Avery.

Tout en traitant des patients pendant la pandémie à l’hôpital Grey Sloan Memorial, Jackson commence à penser à améliorer le système médical des personnes de couleur et à lutter contre l’inégalité raciale en son sein. Il décide de reprendre la fondation Avery et de commencer à faire des changements, mais il se rend compte qu’il ne peut pas le faire tout en continuant à travailler au sein du système de santé.

Dans l’épisode, Jackson va parler à son père séparé, s’arrête chez sa mère Catherine pour lui dire sa décision, puis se rend (dramatiquement, sous la pluie) en avril pour lui demander, ainsi qu’à leur fille Harriet, de déménager à Boston avec lui. il peut commencer son travail.

Elle finit par accepter, annonçant également la nouvelle qu’elle et Matthew (l’ambulancier qu’elle a laissé à l’autel pour Jackson, puis se sont mariés plus tard avant de quitter la série dans la saison 14) ne sont plus ensemble.

Alors que les fans sont dévastés de perdre un autre membre régulier de la série bien-aimée, le scénario de Jackson se terminant par une réunion de Japril était un rebondissement bienvenu. (Aurions-nous préféré que Jackson reste et ramène April à GSMH à la place? Oui, mais c’est une histoire pour une autre fois. Au moins personne n’est mort.)

L’épisode d’adieu de Jackson sera diffusé le jeudi 20 mai et verra des adieux émotionnels entre lui, le Dr Meredith Gray, le Dr Miranda Bailey et le reste des personnages.

Quant à savoir pourquoi Jesse Williams a décidé de quitter la série? Il a été rapporté que son contrat de deux ans devait être renouvelé à la fin de la saison 17. Il est probable qu’il ait choisi de ne pas le renouveler, choisissant de quitter l’émission à ses propres conditions et d’explorer d’autres opportunités au sein de l’industrie et en tant qu’activiste. .

Dans une déclaration à Deadline, la coureuse du spectacle Krista Vernoff a déclaré: «Jesse Williams est un artiste et un activiste extraordinaire. Regarder son évolution ces 11 dernières années à l’écran et à l’extérieur a été un vrai cadeau. Jesse apporte tant de cœur, une telle profondeur de soin et tant d’intelligence à son travail. Jesse nous manquera terriblement et Jackson Avery nous manquera – joué à la perfection pendant tant d’années.

Jesse a également remercié Vernoff, Shonda Rhimes, les acteurs et l’équipe et les fans de Grey’s dans sa déclaration: «Je serai à jamais reconnaissant pour les opportunités illimitées que m’offrent Shonda, le réseau, le studio, les camarades de la distribution, notre incroyable équipe, Krista, Ellen et Debbie.»

«En tant qu’acteur, réalisateur et personne, j’ai eu la chance obscène d’apprendre tant de choses de tant de gens et je remercie nos magnifiques fans, qui insufflent tant d’énergie et d’appréciation dans nos mondes communs. L’expérience et l’endurance nées de la création de près de 300 heures de diriger la télévision mondiale est un cadeau que je porterai toujours. Je suis extrêmement fier de notre travail, de notre impact et d’avancer avec tant d’outils, d’opportunités, d’alliés et de chers amis. «

